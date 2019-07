Over fire weekender bringer JydskeVestkysten interviews med de fire folketingsmedlemmer, der blev valgt i Esbjerg Bykreds og Fanø samt Esbjerg Omegnskreds ved det netop overståede valg. Vi taler med Ulla Tørnæs (V), Henrik Dahl (LA), Anders Kronborg (S) og Henning Hyllested (EL). I dag gælder det Henning Hyllested, der som en af sine opgaver i denne valgperiode har at finde sin afløser, for nu er det snart slut.

Og næsten i samme sætning tilføjer han, at han altså kører med tog, når han tager frem og tilbage mellem fælleshuset Forsøgsgården i Spangsbjerg, for han bor selvfølgelig i kollektiv, og så arbejdspladsen, der gennem de seneste otte år har været Christiansborg. Og i øvrigt også så vidt muligt gør det, når han skal rundt i landet, selv om valgkampen bød på logistiske udfordringer, der bød ham at køre i bil en stor del af tiden.

Og det er så her, at vi kradser lidt ned i den moralske fernis, for hvordan kommer man som fremtrædende medlem af et miljørigtigt parti, der i den grad snakkede med om klimadagsordenen i den forgangne valgkamp, til Irland med en sådan hast, at man kan nå både jazzfestival i København og koncerten i Kilkenny?

Esbjerg: Vi kan lige så godt tage den med det samme: Henning Hyllested har sommerferie efter en hård valgkamp, og en del af den ferie bliver brugt på koncertarenaer sammen med hustruen Ina. I ugen, som efterhånden er ved at rinde ud, har den stået på jazzfestival i København, og i weekenden gælder det lidt af et højdepunkt, når selveste Bob Dylan og Neil Young giver dobbeltkoncert i irske Kilkenny.

Folketingsmedlem for Enhedslisten i Sydjyllands Storkreds fra 15. september 2011. Parlamentarisk karriere Landdistrikts- og ø-ordfører, turismeordfører fra 2015 og transportordfører fra 2011. Beskæftigelse Havnearbejder, Esbjerg Havn, 1981-2011.Rejsesekretær, Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund, 1978-1980.Fabriksarbejder, Esbjerg, 1973-1978.Fabriksarbejder, Esbjerg, 1980. Tillidshverv Medlem af bestyrelsen for Havnearbejdernes Landsklub 2003-2012. Medlem af bestyrelsen for 3F Esbjerg Transport 2006-2012.

Henning Hyllested overvejede i perioden op til valget ikke at stille op til Folketinget for en tredje periode. - Jeg er 65 år og har sgu aldrig arbejdet så meget som nu, siger Hyllested. Men udsigten til at komme tættere på magten gjorde udslaget. Arkivfoto: Chresten Bergh

- Hos os afgøres opstillingen jo ved urafstemninger, og det betyder, at københavnerne i høj grad kan bestemme, hvem der skal opstilles hvor, men jeg er varm tilhænger af lokalt opstillede kandidater, for der er kæmpe forskel på, hvordan livet leves i Esbjerg og omegn og så i København eller Aarhus, siger Henning Hyllested.

- Jeg er kæmpe tilhænger af kollektiv trafik, men mit input på Christiansborg er jo i høj grad, at man bliver nødt til at se lidt på landkortet. Herovre kan yderområderne ikke betjenes med busser, der kører hver halve time. Det er helt klart. Der tror jeg mere på en fleksibel løsning med tilkaldeordning eller lignende, siger Henning Hyllested.

Således er det ikke svært at forestille sig, hvordan kollektiv trafik fremstår som det selvfølgelige for Enhedslistens støtter i København. Men er det så ensbetydende med, at den kollektive trafik også er løsningen, hvis man bor i Vestjylland uden for de største bysamfund?

Skismaet mellem den ideologiske renhed og den praktiske virkelighed beskriver måske meget godt en del af Henning Hyllesteds rolle i partiet på Christiansborg. Det er ingen hemmelighed, at Enhedslisten har flest tilhængere og partimedlemmer i København og Aarhus. Dette faktum præger selvfølgelig et partis holdninger, for den levede hverdag spiller ind, når politik skal skabes.

- Vi er blevet klogere

En del af Enhedslistens historie er, at partiet fra 2011 til 2015 udgjorde en del af det parlamentariske grundlag for Helle Thorning-Schmidts regering. Det var første gang, at partiet prøvede at sidde tæt på magtens centrum med de opslidende kompromisser, den slags nogle gange bringer med sig. Det var her, at partiets daværende frontperson Johanne Schmidt-Nielsen i 2012 følte sig "pisset op og ned" ad ryggen af vel primært den socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydon og den radikale Margrethe Vestager, da der pludselig blev indgået skattereform med Venstre og dermed ikke Enhedslisten.

- Før det havde vi jo en fest i partiet, bare vi fik en kronik i Jyllands-Posten. Vi er helt klart blevet klogere, og vi skulle have trukket stikket på dem dengang, men det er jo noget af det, man lærer. De seneste forgangne fire år har været lidt trælse, selv om vi jo i højere grad har kunnet stå på sidelinjen med de helt rene standpunkter. Selvfølgelig er det sjovere at sidde tættere på magten, selv om det så medfører, at man må indgå flere kompromisser, siger Henning Hyllested.