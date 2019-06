Hyllested beholder ordførerskaber

Esbjergs folketingsmedlem fra Enhedslisten, Henning Hyllested, er overordentlig tilfreds efter konstitueringen i partiets folketingsgruppe. Hyllested kan nemlig fortsætte med de samme ordførerskaber, som han har varetaget, siden han første gang blev valgt til Folketinget i 2011. Det drejer sig om transportområdet og landdistrikter og øer og for turisme.

- Det er naturligvis særdeles tilfredsstillende så at sige at få lov til at gøre arbejdet i Folketinget færdigt. Husk på, at dette er min sidste periode på Tinge på grund af Enhedslistens rotationsregler, så jeg er glad for, at jeg ikke skal overtage nye og andre områder end dem, hvor jeg trods alt har opbygget stor erfaring og etableret et stort netværk, siger Hyllested.

Medregnet i glæden hos Henning Hyllested er naturligvis også udsigten til dannelsen af en socialdemokratisk regering baseret på blandt andre Enhedslistens mandater.

- Dermed bliver mulighederne for indflydelse pludselig meget større, end de har været de seneste fire år, og det vil jeg naturligvis udnytte, så godt jeg kan, tilføjer han.