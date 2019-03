Hyllested: Facebook-grund skal erstatte havneø ved Fanø

Folketingsmedlem Henning Hyllested (EL) vil have tidligere Facebook-areal ved Andrup gjort havnerelateret igen, så anlæggelse af en kunstig ø mellem Fanø og havnen kan undgås. Borgmester mener, at Hyllested er bagud på viden om havnen.

Esbjerg Kommune: Efter at Facebook har skrottet planerne om at etablere et gigantisk datacenter på et 214 hektar stort område ved Andrup, kan området passende igen indgå som havnerelateret areal, så planerne om en havne-ø mellem Esbjerg og Fanø kan skrinlægges. Det mener Esbjerg-folketingsmedlem og tidligere havnearbejder Henning Hyllested (EL). Efter meddelelsen om Facebooks exit for knap tre uger siden udtrykte borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) håb om, at andre datacentre ville byde sig til og overtage arealet, der i relation til plangrundlag er forberedt og klart til byggeri. Men det er en dårlig idé, mener Hyllested, der påpeger, at havnen næsten konstant er i mangel på areal - ikke mindst til de mange vindmølledele, der kræver megen plads: - Selv om Esbjerg Havn har udvidet kraftigt de senere år, er forudsigelserne, at de nuværende havnearealer vil være fuldt belagt i løbet af ganske få år, så jeg minder bare om, at området ved Andrup i sin tid blev udlagt som havnerelateret bagland, siger Henning Hyllested.

Sagen kort Esbjerg Havn ønsker at udvide den eksisterende Østhavn med yderligere en million kvadratmeter, den såkaldte etape 5 og 6, som blandt andet indebærer en anlæggelse af en havneø mellem Esbjerg Havn og Fanø. Fanø Byråd har adskillige gange givet udtryk for sine bekymringer for havneudvidelsen konsekvenser for Vadehavet. Disse skal en kommende VVM-rapport afdække.De tekniske undersøgelser ventes afsluttet i april, hvorefter der skal ske myndighedshøringer og tilretninger af materialet. Den offentlige høringsfase sker formentlig til oktober, og hvis planerne realiseres, kan en endelig godkendelse først forventes i begyndelsen af 2020.



Fanø har blandt andet søgt hjælp hos FN-organet Unesco, haft foretræde i Folketinget og senest skrevet en brev til de tyske og hollandske miljøministre.



Vadehavet er beskyttet af vadehavsfredninger, der er Natura 2000-områder, det er Nationalpark Vadehavet, og det er Unesco Verdensarv.

Væk med havneøen I 2008 var der bud efter arealet ved Andrup, da Siemens havde planer om at bygge en vindmøllefabrik på området. - Og Siemens forklarede jo, at det netop var den tætte beliggenhed på havnen i Esbjerg, hvorfra størstedelen af Siemens' møller blev udskibet, der var attraktiv. Når Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune i 2017 kommer med det kontroversielle forslag om udvidelse af Esbjerg Havn med en kunstig ø mellem Fanø og havnen, og en tilhørende fem meter høj mur af spunsjern vil rejse sig tæt på øen, synes jeg, det er mere oplagt igen at se til området ved Andrup, siger Hyllested, der pointerer, at han er meget enig i argumenterne og modstanden mod havneøen fra Fanø og miljøorganisationer. - De foreslåede udvidelse med havneø og andet udgør én million kvadratmeter, og området ved Andrup er over to millioner kvadratmeter. Sidstnævnte vil altså være mere end rigeligt til at opfylde havnens behov, mener Hyllested, der i samme ombæring taler for, at forbindelsen mellem Andrup-området og havnearealerne kan skabes ved at etablere et vejspor langs med motorvejen til de mange tunge særtransporter, der skal fragte blandt andet vindmølledele til udskibning fra havnen.

Rundvisning til Hyllested Borgmesteren hælder dog omgående Hyllesteds forslag ned ad brættet: - Det er vist for længe siden, at Henning Hyllested har haft sin gang på Esbjerg Havn, når han mener, at Facebook-arealet kan erstatte den foreslåede havneudvidelse. Den strukturelle udvikling på vindmølleområdet vil i løbet af en kort årrække betyde, at tårne, naceller og vinger vil være så store, at det er nødvendigt at slutsamle dem direkte på havnen. Hvis Danmark skal fastholde og udbygge sin position som verdensførende på offshorevind, er den planlagte udvidelse af haven helt afgørende, og den kan ikke erstattes af Facebook arealet, siger Frost Rasmussen og tilføjer, at man i fremtiden kan forvente, at montagehaller til eksempelvis tårnproduktion vil være op mod én kilometer lange: - Havnens eksisterende arealer er ikke tilstrækkelige. Jeg giver gerne Hyllested en rundvisning på havnen, så han med egne øjne kan se, hvad vi taler om. Så kan jeg samtidig vise ham Esbjerg Strand, som i øvrigt er i samme højde som den foreslåede havneudvidelse.