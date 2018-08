Det lidt blandede sommervejr holdt måske nogle hjemme om formiddagen, men over middag satte hyggen i kræmmerboder og musikken på Torvet kulør på et af de fine indslag ved byfesten: Torvemarked

Torvedagen er en tradition, der er indbegrebet af selve Kaj Lykke Festugen. Her mødes kræmmere og kunder og nyder en øl eller kaffe og frisksmurte rundstykker. Torvedagen er et af de faste holdepunkter helt fra starten af byfesterne i slutningen af 1960'erne.

- Vi venter omkring 600 gæster, fortalte Henrik W. Nielsen, som står for at organisere torvemarkedet til Bramming Byfest/Kaj Lykke Festuge 2018.

Over middag kom solen dog igennem for fuld hammer, og der kom rigtig mange folk på Torvet og til de 5-6 boder, som var stillet op på Torvet. Andre boder er i år flyttet og samlet lidt væk fra Torvet. Men folk handlede flittigt med blandt andet legetøj og Bramming-nisser.

Henrik W Nielsen, frivillig med ansvar for Torvedagen

Folk er glade

Lørdag aften var der fællesspisning i festteltet med buffet fra Blichers Kro og musik fra to bands til et par timer efter midnat. Madam Blå og Poprockerne samt Hardinger Band spillede op til dans i teltet, mens DJ Gonzo sørgede for den røde tråd aftenen igennem.

Og allerede midt på dagen genlød pladsen af Shu-bi-dua-numre og fællessang.

- Stemningen er i top, og der er god handel i boder og fin afsætning af øl i teltet, fortalte Henrik W. Nielsen.

- Når der er byfest, er folk glade og vil være med. Så er det lige meget med vejret, fortsatte han, mens han styrede både boder og gæster med sikker hånd.

I dag, søndag, er der optog med vogne gennem byen med præmieoverrækkelse. Der ventes syv-ti vogne og flere tusinde tilskuere, der kommer og kigger.