Hyggeklubben Eskimoerne fejrer 40 års jubilæum

Jubilæumsdagen finder sted på den måde, at der først er brunch klokken 10, hvorefter golfturneringen begynder en time senere. Om aftenen er der så spisning, hvor menuen traditionen tro er marineret sild, skipperlabskovs og pandekager med hjemmelavet is. I festen deltager i alt 28 personer, nemlig Eskimoerne plus en række inviterede gæster.

Præsident i WhiteHouse

Præsident passer i denne sammenhæng fantastisk godt til John Riis Andersen, for han er nemlig koncernchef for Claus Sørensen Gruppen med kontor på 6. sal i White House på Esbjerg Brygge. Selv kom John Riis Andersen først med i klubben i 1991, hvor han nu sidder i en fire mand stor bestyrelse, som udover ham selv består af kasserer Flemming Kühl, sekretær Torben Persson og "minister uden portefølje" Peder Liltarp.

I løbet af de mange år har Eskimoerne været på flere udlandsture til blandt andet til Skotland, Spanien og Tyskland, men den årlige golfmatch på Fanø er noget alle medlemmerne ser frem til med stor glæde. Der kåres hvert år en vinder, som i 2018 blev Niels Schack, og apropos vinderen skal vedkommende tømme vandrepokalen fyldt med en fadøl i en slurk for at kunne få pokalen med hjem. Det er sket nogle gange, at fadøllen ikke er gledet ned, som de fleste havde forventet, men så går forsøget videre til nummer to i turneringen og måske endda til nummer tre. Denne oplysning kommer sikkert meget bag på mange esbjergensere, som godt er klar over, at de tidligere ishockeyspillere til tider er tørstige - især i et muntert lag, hvor vittighederne nærmest står i kø.

Spillernes koner er i øvrigt ikke med til festen på Kellers Hotel, men mødes et andet sted på Fanø og støder sikkert til deres mænd på et eller andet tidspunkt.

- Tidligere, da vi var noget yngre, kunne vi sagtens feste til den lyse morgen, men det rækker kræfterne ikke til længere. Jeg tror, at vi er færdige inden midnat, smiler John Riis Andersen.