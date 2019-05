Hvorfor bevæger du dig ikke nok? Forskning skal gøre dig mere fysisk aktiv

Syddanmark: Der gennemføres jævnligt landsdækkende undersøgelser af både danskernes sundhedsprofil og af deres idrætsvaner. Alligevel ved forskerne stadig meget lidt om, hvad der får nogle danskere til at bevæge sig meget, mens andre helst ikke bevæger sig mere end højst nødvendigt.

Men det forhold får de danske kommuner og idrættens organisationer nu lejlighed til at blive klogere på via et nyt forskningsprojekt, der kommer til at omfatte 400.000 danskere. Den store mængde data, der indsamles, vil give staten, kommunerne, organisationerne og andre aktører på området en detaljeret viden om, hvordan forskellige borgere motiveres af forskellige muligheder og dermed være et værdifuldt værktøj til at prioritere og planlægge fremtidens indsatser for at skabe et "Danmark i Bevægelse".