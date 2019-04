Hvor går turen hen? Se esbjergensernes favoritklub i 2019

Ny analyse af markedet for fodboldrejser til udlandet afslører hvilken klub, der er esbjergensernes favorit i 2019.

Esbjerg: For fjerde år i træk er danskernes favoritklub, når det gælder fodboldrejser til udlandet, blevet kåret af VisitFootball.dk.

Og når det kommer til indbyggere i Esbjerg er det klart og entydigt, hvor esbjergensiske fodboldrejsende helst drager hen.

- Vi har analyseret data fra mere end 145.000 besøgende over de seneste 12 måneder og i år var der ingen tvivl om vinderen i Esbjerg; Liverpool FC vandt suverænt. Vi har gennem hele sæsonen oplevet en stadig stigende interesse for Liverpool, i takt med at mesterskabet er kommet nærmere og nærmere, forklarer Claus Bermann, indehaver af VisitFootball.dk, i en pressemeddelelse.

Efter Liverpool snupper FC Barcelona og Manchester United de næste pladser.

Liverpool spiller i disse uger de afgørende kampe om det engelske mesterskab og dyster i Champions League kvartfinalerne mod portugisiske FC Porto. Hos rejsebureauet LA Travel har man mærket Liverpools popularitet og efterspørgslen er steget voldsomt

- Efterspørgslen har været mere end fordoblet i denne sæson. Vi har solgt mere end 200 procent flere rejser til Liverpool i denne sæson i forhold til sidste sæson, siger Thomas Bjerregaard, Country Manager, LA Travel,

Også hos Liverpools officielle danske fanklub, Liverpool FC Fan Club Danish Branch, har man oplevet stor efterspørgsel efter rejser og billetter til Liverpools kampe i denne sæson. Desuden har fanklubbens medlemstal været i opadgående trend i længere tid, og medlemstallet har nu rundet 3.000.