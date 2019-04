Hvor er der en voksen: Styregruppen var forbi borgmesterens kontor med gaver og håb

Esbjerg: For lang tid med en fyldt ble udviklede sig til en blærebetændelse for en lille pige i børnehave, et legestativ er spærret af, fordi der ikke er penge til at reparere det, og pædagoger er alene med flere børn, end de føler, de kan magte.

Det var nogle af eksemplerne fra virkeligheden, som borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) fik fremlagt, da styregruppen bag demonstrationen for minimumnormeringer i Esbjerg lagde vejen forbi hans kontor. Styregruppen var mødt op for at overdrage to malerier fra demonstrationen, og for at skabe dialog om de manglende hænder.

- Det var en konstruktiv snak. Vi forventede ikke, at han havde en pose penge klar til os, men han vil gerne finde ud af, om politikerne og Esbjerg Kommune kan gøre noget for at forbedre forholdene. Det vil vi prøve at holde ham op på, siger Chalotte Aagaard Olsen, der er en del af styregruppen.