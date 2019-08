En bil kørte op foran salonen, og en mørkklædt og maskeret mand affyrede et skud fra Storegade. Projektilet gik gennem facaderuden og borede sig ind i væggen ved foden af en af de tre stole i salonen. Her sad en mand, som har tilknytning til Kvaglund-gruppen, og han og to andre mænd flygtede derefter ind i salonens baglokale.

Et flertal på tre dommere og syv nævninger fandt det bevist, at det var den 22-årige mand, der affyrede et eller flere skud med en ni millimeter pistol mod salonen.

Dommer og nævninger valgte også at stadfæste byrettens dom i forhold til opholdsforbud for den 22-årige mand.Efter udstået straf har han således forbud mod at opholde sig i dele af Esbjerg, der blandt andet omfatter Stengårdsvej og den centrale del af byen. Forbuddet gælder i seks år.

Krudtpartikler på hænderne

Den 22-årige mand blev genkendt og navngivet ved sit øgenavn "Hvidklat" af et vidne i salonen, og da han cirka seks timer senere blev anholdt i en lejlighed på Stengårdsvej, blev der fundet krudtpartikler på begge hans hænder. Partiklerne har han selv forklaret ved, at han på et tidspunkt krammede tre kammerater ved en tankstation og ved den lejlighed kan have fået dem på sig. Han har ikke ønsket at fortælle, hvem kammeraterne er.

Han har hele tiden nægtet ethvert kendskab til episoden og også benægtet at være en del af Stengårdsvej-gruppen, som politiet har ham registreret som medlem af, men et flertal af dommere og nævninger fandt det tilstrækkeligt bevist, at den 22-årige var pistolmanden og stadfæstede byrettens dom på seks års fængsel.

To nævninger var af en anden opfattelse og ville frifinde manden.

Anklagemyndigheden forsøgte at få den 22-årige dømt for forsøg på manddrab, men det afviste dommere og nævninger, der alene fandt ham skyldig i forsøg på grov vold og våbenbesiddelse på offentligt sted, og at episoden var en del af den dengang verserende konflikt mellem banderne på Stengårdsvej og i Kvaglund.