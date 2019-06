Hviding/Ribes piger tromlede over Dalum/Næsby

Hviding/Ribe: 7-2.

Sådan stod der på resultattavlen, da Hviding/Ribes U15-hold i Liga 1 var på besøg hos bundholdet Dalum/Næsby. I forhold til tabellen lignede det en overkommelig opgave, men de to hold spillede en meget lige kamp, der endte 1-1, da fynboerne besøgte Hviding Stadion.

Dette var dog ikke tilfældet denne gang. Det viste sig ret hurtigt, at pigerne fra Hviding IF/Ribe BK var bedst på dagen. Allerede efter tre minutter kom de nemlig foran 1-0, og stillingen ved pausen var 3-1 til de vestjyske piger, og først efter at have fået måltavlen på overarbejde til 7-2, kunne spillerne fra Dalum/Næsby ånde lettet op.

- Jeg er vildt imponeret over pigerne. De var virkelig i stand til at omsætte det, vi har øvet på træningsbanen. Vi scorer syv mål på bolde, som vi spiller i dybden. Noget, vi har trænet målrettet gennem hele vinteren og foråret. siger træner Søren Ernst Lüdeking og forklarer, at Eline Lund og Matilde Alberg lavede et mål hver, og Rikke Holm Christensen tegnede sig for imponerende fem scoringer.

De tre kampe forinden tabte Hviding/Ribe-pigerne først med 3-0 til Team Odense Q og fik et enkelt point ved at spille 1-1 mod EGB fra Fyn på mål af Matilde Alberg. Kort efter spillede holdet igen mod EGB, hvor det denne gang blev til en sejr på 2-1 på mål fra Eline Lund og Signe Olesen Andersen.

Dermed ligger Hviding IF/Ribe BK på en imponerende fjerdeplads i Liga 1 foran forud for sæsonens to sidste kampe, der begge er på hjemmebane 19. og 23. juni.