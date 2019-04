Hviding/Ribe-piger fik igen point

Egebæk/Hviding: Endnu engang lykkedes det U15-fodboldpigerne fra Hviding IF/Ribe BK at få point, da de tirsdag aften spillede kamp mod FC Horsens på Hviding Stadion.

I tirsdagens sandstorm lykkedes det Liga 1-pigerne fra Hviding/Ribe og FC Horsens at finde en smule læ til deres opgør, og efter en helt lige 0-0 kamp var der point til begge hold, der er placeret side om side i midten af rækken. De lokale piger skabte dog kampens to største chancer, da Eline Lund afsluttede fra en spids vinkel efter en friløber, og da Rikke Holm Christensen afsluttede resolut efter en opspilsfejl fra Horsens' målmand.

- Vi står tilbage og er lidt skuffede over, at det kun blev til et enkelt point, men det fortæller meget godt, hvor langt vi er nået, når pigerne bliver skuffede over ikke at vinde over et hold som FC Horsens, siger træner Søren Ernst Lüdeking og forklarer, at pigerne spillede endnu en bundsolid kamp, hvor alle var villige til at løbe de ekstra meter, hvilket resulterede i endnu et clean sheet til målmand Mille Pedersen.

Holdets næste kamp er 26. april på udebane mod Dybbøl IU.