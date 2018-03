Hviding-borgere er grundigt trætte af vejprojekt

I Hviding glæder de sig til at få cykelsti og fortorv på begge sider af Enderupvej. Men de undrer sig over, hvorfor det skal tage så lang tid at gøre projektet færdigt.

Det betyder, at hendes børn i fremtiden vil kunne færdes trygt og sikkert, når de skal til skole. Til gengæld er Liselotte Hjorth Eskelund både forundret og frustreret over, at projektet med at anlægge vejen ikke er færdigt endnu.

HVIDING: Liselotte Hjorth Eskelund synes det er godt, at Esbjerg Kommune både har afsat penge til og igangsat arbejdet med at anlægge cykelsti på en knap 500 meter lang strækning på Enderupvej - fra Fælledvej og ned til Egebækvej.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver godt, når det engang er færdigt. Men hvornår bliver det færdigt. Det fortæller kommunen ikke noget om til os, som bor herude. For os er det en daglig pestilens at køre på vejen.

Daglig pestilens

- Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver godt, når det engang er færdigt. Men hvornår bliver det færdigt. Det fortæller kommunen ikke noget om til os, som bor herude. For os er det en daglig pestilens at køre på vejen, hvor der er store huller og skarpe flintesten. Vi har her i vinter fået ødelagt to vinterdæk til 700 kroner stykket, og henne i børnehaven og på skolen snakker vi om vores grusvej hver gang vi mødes. Det er blevet et dagligt irritationsmoment for os. Kunne vi så bare få klar besked om, hvornår vejen bliver færdig, siger Liselotte Hjorth Eskelund.

Hun er ikke i tvivl om, at hun ikke er ene om at være utålmodig og frustreret.

- Men jeg vil understrege, at vi er glade for, at projektet bliver til noget, fordi vi dermed får en sikker skolevej. Vi vil bare godt snart vide, hvornår vejen er færdig, siger hun.

Chef for Vej- og Park i Esbjerg Kommune, Mads Astrup Sørensen, erkender at vejprojektet er i Hviding er trukket ud, og langt fra blev færdigt til årsskiftet som påtænkt.

- Årsagen er, at det viste sig at være langt mere kompliceret, end det vi oprindelig forventede. Der skulle laves en masse ekstra rørarbejde og det var nødvendigt at etablere vejafvanding. Så projektet blev blev både mere kompliceret og langt dyrere end budgetteret.

Hvornår bliver vejen færdig?

- Det kan vi ikke sige præcist - ud over, at det bliver i løbet af foråret, siger vej- og parkchefen.