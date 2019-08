Heraf fremgår det, at de 49 MHI-Vestas møller vil blive serviceret og vedligeholdt fra Hvide Sande Havn. Det betyder, at mellem 25 til 30 fuldtidsansatte vil få base i Hvide Sande.

Horns Rev 3 bliver Danmarks hidtil største havmøllepark. Den opføres af energiselskabet Vattenfall i et 88 kvadratkilometer stort område ud for Esbjerg. Parken ligger 29-44 kilometer fra land.Horns Rev 3 vil kunne dække 425.000 husstandes årlige elforbrug og øger den danske el-produktion fra vindmøller med 12 procent. De 49 møller i parken er nogle af verdens største. De er produceret af dansk-japanske MHI Vestas. Hver af de 187 meter høje møller har en effekt på 8,3 MW. Selve parken koster 7,5 milliarder kroner. Tilslutningen til energinettet koster yderligere 1,5 milliarder kroner.

En kortere sejltur

Og her ryster havnedirektør i Esbjerg Dennis Jul Pedersen ikke i bukserne, selvom Vattenfall nu har valgt Hvide Sande som Horns Rev 3's servicehavn.

- Vi havde gerne set, at Esbjerg blev servicehavn for Horns Rev 3, men vi er fortrøstningsfulde i forhold til fremtidige udbygninger. Både danske og tyske havvindparker er i dag serviceret fra Esbjerg, men i henhold til vores regnestykker skal der i 2030 bruges 6 kilometer kaj til Crew Transfer Vessels (mandskabsbåde, der sejle til og fra parkerne, red.), bare til at servicere vindfarme i Nordsøen. Der er derfor brug for, at alle havnene på Vestkysten ser på disse muligheder, og i den forbindelse er det glædeligt for Hvide Sande, siger Esbjergs havnedirektør.

Michael Simmelsgaard, der er Vattensfalls landechef for Danmark, siger i pressemeddelelsen, at man vil etablere egne faciliteter i Hvide Sande, og at valget understreger de lokale fordele ved havvind og Hvide Sandes engagement i sektoren

Til DR siger han desuden, at den primære årsag er byens placering i forhold til havvindmølleparken. Sejlturen til parken er nemlig kortere fra Hvide Sande end fra Esbjerg.

- Det er den rent økonomisk væsentligste årsag. Det er dyrt at sejle ud, så det er godt givet ud, hvis man sparer et kvarter, siger han til DR.