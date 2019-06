Hvid BMW blev udsat for groft hærværk

ESBJERG: Mellem lørdag klokken 19 og søndag klokken 11 er der blevet begået groft hærværk på en hvid BMW, der holdt parkeret i Kronprinsensgade. Bilen er blevet ridset og har fået en bule på forreste nummerplade. Derudover er der blevet hældt forskellige ting ud over bilen, ligesom at man formentilg med et stenkast har lavet en skade bag på bilen.

- Man skulle tro, at pågældende vidste, hvis bil det var, siger vagtchef Erik Lindholdt hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Hvis nogen har set noget i forbindelse med hærværket, kan politiet kontaktes på telefonnummer 114.