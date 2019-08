Hvert sjette barn i Esbjerg skal ikke gå i folkeskolen

Da Esbjerg Kommunes folkeskoler onsdag havde første skoledag, var det 84 procent af de skoleklare seksårige, som mødte op. De sidste 16 procent skal gå i privat- eller friskole. Samtidig lurer et faldende børnetal.

ESBJERG: I alt 1264 børn i seksårsalderen i Esbjerg Kommune er i disse dage vågnet op til en ny hverdag som skolebørn. Ud af dem begyndte 1061 i en 0. klasse på en af Esbjerg Kommunes skoler i går, mens de sidste - svarende til 16 procent - skal gå på en friskole eller privatskole i stedet. Tilstrømningen mod fri- og privatskoler har været stigende de seneste år, både på landsplan og i Esbjerg Kommune. Det sker sideløbende med, at børnetallet er for nedadgående. I Esbjerg Lærerforening mener formand Kenneth Nielsen, at der er grund til at reagere på de to udfordringer, som truer elevtallet i kommunens folkeskoler: - Begge dele bekymrer mig. Vi er nødt til at ændre på nogle forhold, så vi kan få endnu flere forældre til at sige "Hold da op. Sådan et skolevæsen må vores børn gerne gå i". For eksempel er der i Esbjerg Kommune alt for mange timer, hvor eleven ikke møder sin rigtige lærer, men har vikar. Før sommerferien opgjorde vi, at Esbjerg Kommune har hele 260 vikarer ansat, og det er godt nok for mange, siger Kenneth Nielsen.

Sådan ser prognoserne ud



Se prognosetal for kommunens øvrige skoler på I Esbjerg Kommunes prognoser for de næste 10 år vil antallet af børn på 0-2 år være faldet med 3,6 procent, når vi når til 2029.Kommunen har også lavet beregninger for de enkelte skolers afdelingsdistrikter, og her vurderes antallet af seksårige skolestartselever at se sådan ud:Bryndum Skole: 63 børn i 2019, 36 børn i 2029 - et fald på 27 børnHjerting Skole: 70 børn i 2019, 92 børn 2029 - en stigning på 12 børnSønderrisskolen: 112 børn i 2019, 95 børn i 2029 - et fald på 17 børnFourfeldtskolen: 69 børn i 2019, 49 børn i 2029 - et fald på 20 børnVitaskolen: 94 børn i 2019, 90 børn i 2029 - et fald på 4 børnÅdalskolen: 46 børn i 2019, 55 børn i 2029 - en stigning på 9 børnBakkeskolen: 54 børn i 2019, 55 børn i 2029 - en stigning på 1 barnBoldesager: 43 børn i 2019, 48 børn i 2029 - en stigning på 5 børnSpangsbjergskolen: 60 børn i 2019, 37 børn i 2029 - et fald på 23 børnKvaglundskolen: 46 børn i 2019, 52 børn i 2029 - en stigning på 6 børnSkads Skole: 28 børn i 2019, 38 børn i 2029 - en signing på 10 børnTjæreborg Skole: 52 børn i 2019, 47 børn i 2029 - et fald på 5 børnDanmarksgades Skole: 48 børn i 2019, 69 børn i 2029 - en stigning på 21 børnPræstegårdsskolen: 41 børn i 2019, 48 børn i 2029 - en stigning på 7 børnRørkjær Skole: 37 børn i 2019, 74 børn i 2029 - en stigning på 37 børnSe prognosetal for kommunens øvrige skoler på www.esbjergkommune.dk

Lær af Berlin og Fanø Han mener desuden, at kommunen bør sænke den maksimale klassekvotient fra 28 elever til et lavere antal, at det faglige pres på eleverne skal erstattes af mere leg og udforskning i de yngste klasser, og at skole-hjem-samarbejdet skal kraftigt forbedres. Generelt mener han, at Esbjerg Kommune skal satse langt mere på at være en børnevenlig kommune: - Det er rigtig fint, at vi arbejder helt vildt på at være energimetropol og en grøn kommune og alt muligt. Men jeg tror, det ville få flere til at flytte til kommunen, hvis vi satte ind på at være en børnekommune. Prøv at se Berlin, som har en legeplads for hver hektar, og hvor der flytter 77.000 til om året. Prøv at se succesen på Fanø, hvor man har en lav institutionspris og en skole med en lav klassekvotient og et meget tæt samarbejde med forældrene. Når nu Esbjerg Kommune arbejder med vision 2025, skulle man i højere grad skrive børn ind i den, siger Kenneth Nielsen.

3,6 procent færre småbørn Skolechef Bo Meldgaard følger også nøje med i udviklingen af antallet af skolebørn, og han kan også godt se skriften på væggen. For eksempel falder antallet af 0-2-årige i Esbjerg Kommune med 3,6 procent over de næste 10 år, spår prognoserne. - I den yngre del bliver vi generelt færre, og samtidig bliver vi flere ældre. Og det er klart, at de kommunale tilbud jo også er nødt til at indrette sig efter, at der vil være flere borgere i Esbjerg, der skal have pasning og pleje, og færre, der skal have et skoletilbud. For det er sådan, demografien er, siger han. Vil det sige, at der kan komme lærerfyringer og skolelukninger de næste år? - Ikke umiddelbart. Så skal der i hvert fald nogle mere markante fald til. Faktisk falder Esbjerg Kommunes børnetal langsommere end andre steder i landet, og selv om vi mister elever til privatskolerne, gør vi det i mindre grad end de andre store kommuner. Og byrådet har sagt, at den nuværende skolestruktur er man ret tilfredse med. Så der vil ikke ske ændringer der, siger Bo Meldgaard.