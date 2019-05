Hver femte bolig i Esbjergs ghetto skal jævnes med jorden

Også i Esbjerg planlægger man at komme ghettostemplet til livs ved at jævne en del af boligblokkene på Stengårdsvej med jorden. Her slipper man dog med at rive væsentligt færre boliger ned, end det er tilfældet i blandt andet Vollsmose i Odense og Gellerupparken i Aarhus.

Ghettoområdet Stengårdsvej omfatter Ungdomsbos afdeling 8, 13 og 14 med i alt 579 lejemål, der alle er klassificeret som almene familieboliger. Ifølge ghettoplanen skal andelen af almene familieboliger nedbringes til under 40 procent inden 2030. Det betyder, at der er markante ændringer på tapetet.

Højhus og tre blokke

For at bringe andelen af familieboliger ned planlægger man blandt andet at jævne 20 procent af boligerne i ghettoområdet med jorden. Såfremt planen vedtages, vil det først og fremmest gå ud over de to sydligste bygninger i afdeling 14 - højhuset med adressen Stengårdsvej 8 og blokken med tre opgange på Stengårdsvej nummer 10, 12 og 14.

Den melding ryster Kai Nielsen, der er formand for beboerforeningen i afdeling 14.

- Det er da frygteligt. Jeg bliver kontaktet af mange fortvivlede beboere, der ikke aner, om der er købt eller solgt. Vi vil ikke bare sidde på vores flade og se på, at det bliver revet ned, siger Kai Nielsen.

Derudover er to blokke i afdeling 13 i den nordligste del af Stengårdsvej også i fare for nedrivning. Det vil i så fald gå ud over beboerne med adresse på Stengårdsvej 120-130.

I alt er der tale 112 almene familieboliger - svarende til næsten 20 procent af de nuværende lejemål på den side af Stengårdsvej, der er stemplet som ghetto.

- Hvis planen bliver gennemført, står vi med et godt og spændende projekt til sidst. Men jeg må erkende, at vejen derhen er drastisk. Vi havde nok håbet, at vi kunne undgå decideret nedrivning, men der er ikke andre muligheder, siger Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).