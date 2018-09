Esbjerg: Om det gælder byens bedste scorested, bedste shopping til hende, en knaldgod håndværker eller det helt unikke loppefund: Nu går afstemningen i gang.

Frem til begyndelsen af september har byens borgere kunnet indstille, hvem der skulle være med i de 11 forskellige kategorier, og i mellemtiden har juryen blandt de mange indstillinger udvalgt de nominerede.

- Det har været en ren fornøjelse at vælge de nominerede. Det er første gang, at Byens Bedste løber af stablen i Esbjerg, men med flere end 1000 afgivne stemmer er vi meget imponerede over, hvor hurtigt byens borgere har taget dette initiativ til sig, siger lokalredaktør på JydskeVestkysten i Esbjerg Christian Friis Hansen.

Show i Musikhuset

Det hele kulminerer med et stort show i Musikhuset Esbjerg, hvor vinderne kåres, og hvor TV2s Anders Breinholt fungerer som konferencier.

- Det bliver et fantastisk show, men først og fremmest er selve kåringen af Byens Bedste en unik måde at hylde bylivet, forretninger, virksomheder og foreninger på. I disse nethandelstider ser vi det på JydskeVestkysten også som en meget vigtig del af den lokale tilstedeværelse at sætte pris på byliv og butikker, siger Christian Friis Hansen.