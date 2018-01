Hvad ønsker du for 2018?

Niels Fjord Larsen:- Jeg vil for mig selv og for esbjergensere ønske, at busserne kommer til at køre, og at man kan se hvornår. Her står jeg nu på busterminalen, og jeg er fuldstændig til grin. Jeg kan se på et kort, at jeg skal med en af C-busserne dehen, hvor jeg skal, men tror de der er nogen køreplan for C-busserne? Nej. Lystavlerne virker ikke, og køreplanerne nævner ikke noget. Det er udueligt og dybt kikset.