Hvad glæder du dig mest til i det nye år?

Bjarne Madvig Christensen, Måde- Jeg glæder mig til at få gang i min flisefabrik. Jeg har arbejdet på at få den i gang i et år, og nu skal den endelig åbne. Jeg tror på, at det kommer til at gå godt, for folk kommer allerede kørende med traileren bagpå, når de skal afsted fra genbrugspladsen, og så kører de nærmest lige forbi og kan købe fliser med på vejen hjem.

2019 står klar og venter. JydskeVestkysten har været rundt i Esbjerg for at spørge byens borgere, hvad de ser mest frem til i det nye år.

Mads Strandby, Tjæreborg- Jeg skal have en lille datter til april - det bliver uden tvivl mit highlight (højdepunkt, red.) i 2019. Lige nu er vi i gang med at renovere vores hus, så det står klart, når hun kommer ud til os. Det glæder vi os rigtig meget til - og vores lille dreng på to år bliver storebror.

Claudia Berger, Leipzig - Jeg ser meget frem til, at jeg skal til Ljubljana i Slovenien i maj måned. Der skal jeg til en stor koncert med et tysk band, der hedder Die Ärzte. Vi ville gerne se dem på deres Europa-tour, og vi bestemte os for, at det skulle være i Ljubljana, fordi vi aldrig har været der før.

Kian Blicher, Esbjerg - I det nye år skal jeg begynde til klaverundervisning. Det glæder jeg mig meget til. Det er længe siden, jeg bestemte mig for det, men skolen kunne først skaffe en klaverunderviser i det nye år, så jeg har ventet længe på at begynde.

Agnes Schelander Sørensen, Esbjerg - Først og fremmest glæder jeg mig bare til, at et nyt år begynder - så starter man ligesom på en frisk. Men jeg glæder mig også til, at jeg skal til koncert sammen med min søster på Tobakken her i Esbjerg, hvor vi skal høre Karl William.

Pernille Balle, Esbjerg - Jeg glæder mig til at være endnu mere sammen med min familie i det nye år og have mere kvalitetstid sammen med dem, ligesom jeg gerne vil tilbringe mere tid med min kirkefamilie fra Kvaglund Kirke. Derudover ønsker jeg mig rigtig meget et job i det nye år, hvor jeg kan få lov til at arbejde som pædagog.