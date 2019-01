Huskøb i Esbjerg kræver Sydjyllands næsthøjeste indkomst

En familie i Esbjerg skal tjene omkring 630.000 kroner for at have råd til et gennemsnitshus i kommunen. Dermed ligger indkomstkravet et stykke over landsdelens gennemsnit.

Esbjerg: Går du med flytteplaner i 2019?

Et skridt over kommunegrænsen kan betyde meget for din samlede økonomi, når du køber hus. Og det er ikke kun prisen på huset, der spiller ind. Samtidig kan der også være forskelle i kommuneskatten og den enkelte kommunes satser til daginstitutioner spiller ind på, hvor meget det kræver at kunne købe sig et hus i én kommune frem for i en anden.

Men hvor meget skal en familie med to børn som udgangspunkt samlet tjene, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at blive husejere i Esbjerg?

Det har en bolig- og formueøkonom hos Nykredit regnet på, og resultatet er, at et gennemsnitshus i Esbjerg Kommune koster 1.689.600 kroner, og der skal 631.000 kroner i husstandsindkomst til, hvis man skal købe det hus. Dermed kræver et huskøb i Esbjerg den næsthøjeste husstandsindkomst blandt de sydjyske kommuner kun overgået af Kolding, hvor et gennemsnitshus koster 1.692.500 kroner og kræver en indkomst i husstanden på 643.000 kroner.