Husker du døende Henrik Vind: Henriks kamp tilbage til livet

Utallige operationer, smerter og frygten for at dø gjorde Henrik Vinds tilværelse til et mareridt. Til sidst lå han på hospice med udsigt til døden for godt et år siden. Men Henrik lever stadig, og på Fanø kæmper han for at komme tilbage i job og få sit gamle liv tilbage.

Fanø: For et år siden lå 54-årige Henrik Vind fra Fanø for døden på et hospice efter flere mislykkede operationer. I dag er en tragisk livshistorie med årelange smerter og et forkrøblet liv ændret til en succes. Henrik Vind har rejst sig fra sygesengen. En ny hofteoperation har fået den tidligere it-chef og familiefar på ret kurs. Han regner med at være i fleksjob i løbet af et halvt års tid og er i gang med at søge job lige nu. For godt et år siden havde han givet op, han havde tabt 50 kilo, mistet førligheden og lå på hospice i Vejle. Livet med en krop fyldt med betændelse og en ødelagt hofte var en plage. De mange operationer og hospitalsindlæggelser har han stort set lagt bag sig. Han kan nøjes med behandling for nogle sår og skal måske igennem endnu en operation, men han får massiv støtte og hjælp fra Fanø Kommune. Og det er han rigtig glad for.

Jeg har jo været spærret inde af min sygdom i flere år. Men med Irene som fast plejeperson har jeg fået det spark, som jeg havde brug for. Henrik Vind, Fanø

Privat og job Henrik Vind, 54 år, bor på Fanø.Familie: Fraskilt, to døtre på 18 og 21 år, der bor hos moderen i Skanderborg-området.



Henrik Vind flyttede i forbindelse med skilsmissen til Fanø, hvor han har boet seks-syv år.



Karriere: Uddannet ingeniør, har arbejdet hos B&O i Struer og været IT-chef hos Danske Bank med arbejde i Århus og København. Kokkeuddannelse på Nørby Kro i Nordby på Fanø og læst til psykoterapeut hos Human Education Group.

Med rollatoren en Henrik Vind kommet på benene igen. Privatfoto

Irene gav et spark Men allermest er han glad for Irene Moesgaard. Den person, der er blevet hans store støtte i kampen for at komme tilbage til et normalt liv med arbejde, venner og fritidsinteresser. - Jeg har jo været spærret inde af min sygdom i flere år. Men med Irene som fast plejeperson har jeg fået det spark, som jeg havde brug for, siger Henrik Vind. Da han kom sig ved plejen på hospice, blev han udskrevet til sit hjem på Fanø. Her fik han sygepleje, rengøring og anden støtte i hjemmet. - Der kom mange forskellige personer i mit hjem hele tiden. Det er blevet ændret til, at det kun er Irene, der kommer. Og det var den helt rigtige løsning for mig. Vi fungerer rigtig godt sammen. Irene har betydet alt for den succes, jeg har oplevet, selv om hun reelt er rengøringskone, fortæller Henrik Vind.

Under indkøb møder Henrik øens andre beboere, ligesom han løber ind i gamle bekendte. Privatfoto

Støtteperson Som andre syge og hjælpeløse personer har Henrik skældt ud på sine hjælpere og personalet, indrømmer han. Blandt andet det betød, at han med sine særlige behov og mange lidelser fik tilknyttet en person, Irene Moesgaard, der driver firmaet Absolut Rent. - Irene tager ikke tingene så nøje. Hun prøver at få mig fremad. På de tre-fire måneder med Irene er der sket så meget, siger Henrik Vind. Når han beder om en zoneterapeut, klarer hun lige at trykke mig lidt på fødderne, hun kan sætte et midlertidigt plaster på, indtil sygeplejersken kommer, og da jeg bad om at tale med en psykolog, tog vi en snak i stedet for. Hun presser mig, men ved åbenbart, hvor min grænse går, fortæller Henrik Vind. Irene Moesgaard er ansat af Fanø Kommune til at hjælpe og støtte Henrik tilbage til et værdigt liv. Hun er uddannet pædagog og det gør hende rustet til at klare opgaven til Henriks store tilfredshed.

Foto: Foto: Mads Hansen Tiden på hospice i Vejle var hård, men den gode pleje betød, at hans krops immunforsvar blev opbygget. Foto: Mads Hansen

Elscooter tilbage til livet Henrik Vind har fået en elscooter fra Fanø Kommune, så han selv kan handle og komme ud. Det betyder også, at Irenes største opgave med Henrik - at socialisere med ham er blevet nemmere. - Vi kan tage på en tur og få en kop kaffe. Her møder vi en masse mennesker og får en sludder, siger Henrik Vind. Han synes faktisk, at alt går fremad. Indendørs kan han bevæge sig rundt med sin rollator, selv om han har fået et stift knæ. Håbet er, at en kikkertoperation kan helbrede knæet, ligesom den resterende betændelse i hans hofte kan ende ud i en ny operation. Det er dog ting, der kan overvindes, lader Henrik forstå. Han har fået troen tilbage - troen på, at han kan få et normalt liv igen som rask og uden smerter. - Det hele er op til mig selv nu, siger han med et helt anderledes lyst syn på fremtiden. - Jeg har fået min vennekreds fra Fanø tilbage, jeg har kontakt med mine klassekammerater fra folkeskolen og gymnasiet, og jeg har fået genskabt mine kontakter til kolleger i it-branchen. Henrik Vind regner 100 procent på, at han kan stoppe på førtidspension og få et job. - Jeg skal helt sikkert have et arbejde igen; det vil jo også være en besparelse for staten og kommunen, siger han.

Foto: Foto: Mads Hansen Udsigten til døden var barsk. Henrik ville ikke give op, og i dag er han tilbage på Fanø. Og klar til et nyt liv. Foto: Mads Hansen

Foto: Foto: Mads Hansen Ventetiden og uvisheden var hård i sengen på hospice i Vejle. Foto: Mads Hansen