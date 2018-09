Husker du Jens Peders kæmpegræskar på 500 kg: Nu man han opgive drømmen

Ribe: Det bliver ikke i år, at den lokale havemand, Jens Peder Skønager, kommer til Tivoli og bliver hyldet for at have fremdyrket Danmarks største græskar.

I sidste uge blev drømmen slukket, fordi der var gået råd i græskarret.

- Det er rigtig ærgerligt, for det gik ellers helt efter planen. Da jeg lavede den sidste opmåling og beregning, vejede græskarret omkring 500 kilo, så jeg havde rigtig gode muligheder for at levere et græskar, der kunne være med helt fremme. Nu går jeg i gang med at skære græskarret op, og det er jo et stort arbejde. Men jeg vejer det hele, så jeg får det endelige resultat, siger Jens Peder Skønager og forklarer, at interessen for græskarret har været enorm, siden både JydskeVestkysten og UgeAvisen Ribe fortalte om kæmpegræskarret.

- Der har ikke været en dag, uden gæster i haven. Haveinteresserede ville se vidunderet, en kortklub havde taget turen helt fra Varde og selv Anders Lund Madsen fra radio 24syv har vist interesse. Og vi vil jo gerne vise vores have frem, og græskarret har helt klart medvirket til at få gæster i haven, siger Jens Peder Skønager, der forsøger igen i 2019.

- Jeg har lært rigtig meget af arbejdet i år, så jeg er blevet meget klogere frem mod næste års konkurrence. Jeg har lige fået et læs hestemøg fra Rosengården i Øster Vedsted, og det skal bruges til at give næring til græskarret næste år, siger græskaravleren, der ikke er helt klar over, hvorfor der gik råd i kæmpegræskarret.

- Jeg formoder, at græskarret er vokset udover blomsten, og det er er nok det, der har givet råd, siger en tydelig skuffet og ærgerlig Jens Peder Skønager, der nu istedet bruger græskarret som havegødning.