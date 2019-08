Husejere i Ribe ramt af massive oversvømmelser

RIBE: Ægteparrret Tina og Jørn Foged fra Dronning Dagmarsvej i Ribe hang torsdag eftermiddag temmelig voldsomt med skuffen. De kan nemlig se frem til at bruge de sidste par dage i deres sommerferie på at skulle rydde op i det sjaskvåde kaos i deres kælder, som blev resultatet af en massiv oversvømmelse, som var forårsaget af det voldsomme regnvejr, som ramte Ribe onsdag eftermiddag.

Skarp kritik

Det samme har Willi Weber, som bor på Linde Allé - og som også fik vand i kælderen. Han retter skarp kritik mod forsyningsselskabet Din Forsyning for ikke at have fået lavet den kloakseparering, som beboerne ellers var stillet i udsigt til at blive gennemført sidste år - i 2018.

- Vi er dybt skuffede over, at vi fortsat skal stå med kældre fyldte med regn- og spildevand, fordi vandet fra det meste af Østbyen stuver op i vore kældre på grund af den manglende separering i jeres del af ledningsnettet, skrev Willi Weber torsdag formiddag i en skarp mail til Din Forsyning.

Ægteparret Foged fik ødelagt en række værdifulde ejendele som følge af oversvømmelsen.

- Vi er flyttet fra en stor ejendom i Obbekær, så vi havde mange ting opmagsineret i kælderen. Der er nogle møbler, som er blevet ødelagt, men det værste er kasser med billeder af børnene fra da de var små. De kan ikke sådan erstattes igen, siger Jørn Foged.

Torsdag havde de besøg af Michael Christensen fra slamsugerfirmaet FKSSlamson.

- Fra onsdag eftermiddag og lige til nu har vi været i gang med slamsugerne uafbrudt. Det er jo helt vildt så mange husejere i Ribe, der er blevet ramt af oversvømmelser. Det er fast arbejde til os og til skadesservicefirmaerne, konstaterede Michael Christensen, i en kort pause i arbejdet med den første grove rengøring af den oversvømmede kælder på Dronning Dagmarsvej.