- Vi har prøvet det før. Det er 18 år siden. Efterfølgende fik vi så lavet en tyve centimeter høj kant fra badeværelset til gangen ud i kælderen. Så vandet kunne blive i badeværelset. Det holdt, da vi sidste gang havde oversvømmelse for syv år siden. Men i lørdags holdt det ikke, fordi vandet steg ud over kanten - altså over de tyve centimeter, fortæller Bente Overgaard.

Hårdt arbejde

- Skadeservicefirmaet var hurtigt på pletten, og så har vi selv knoklet for, at få ryddet op. Men det er da rigtig træls alligevel, konstaterer Bente Overgaard.

Det samme konstaterer Willi Weber, som bor Linde Allé 2. Han og hustruen fik også kælderen oversvømmet.

- Og det er ekstra træls, fordi vi selv ligesom to andre husejere her i kvarteret har brugt over 50.000 kroner på at få separatkloakeret på vore ejendomme. Det har vi gjort på opfordring fra kommunen og Din Forsyning, og det gjorde vi fordi forsyningsselskabet fortalte os, at deres del af arbejdet ville blive udført i 2018. Nu er det så udskudt til 2019, og det er så grunden til, at vi som husejere blev ramt af de oversvømmelser, som kom så voldsomt til udtryk i Ribe i lørdags. Det er træls og irriterende at blive ringet op, når man holder ferie på Mandø eller i Skagen og få at vide, at der er vand i kælderen i dit hus, siger Willi Weber, som selv opholdt sig på Mandø, mens en anden ramt husejer fik afbrudt sin ferie i Skagen, som følge af oversvømmelsen.