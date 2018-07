Husejere: Nyt kloaksystem oversvømmer vores kældre

En slamsuger pumpede 20.000 liter vand op fra Bonnie Dyrecenter på Strandby Kirkevej. Varer, inventar her iblandt bure til dyrene samt kælderrummene blev skadet for adskillige hundredetusinder kroner. Privatfoto

Lørdages skybrud gav massive oversvømmelser i kældre i Østerbyen og telefonstorm hos Din Forsyning. Villaejerne mener, at en ny kloakledning er skyld i de oversvømmede kældre, hvor der ikke tidligere har været problemer. Din Forsyning forklarer det med overgangsproblemer og siger, at husejerne skal sikre sig med et såkaldt højvandslukke.

Esbjerg: En stor kloakrenovering i Østerbyen er helt forfejlet. Det frygter beboerne på Strandby Kirkevej, som blev ramt af massive oversvømmelser i kældrene under en stribe villaer ved skybruddet lørdag Villaerne har fået adskilt regnvand og spildevand i hver deres ledninger for at sikre mod oversvømmelser af regnvand i fremtiden. Med lørdagens regn blev det nye kloaksystem til 15,9 millioner kroner for første gang testet med et alarmerende resultat. - Vi har aldrig haft oversvømmelser i vores kælder i de 31 år, vi har boet her, fortæller en af beboerne, Kirsten Thomsen, Strandby Kirkevej 126. - Jeg og mange andre undrer sig over, at vi nu har fået vand i kælderen for første gang nogensinde, fortsætter hun. Omkring 12 villaer er ramt af oversvømmelser i området med nyt separat kloaksystem - Bonnies Dyrecentral fik 70 centimeter oversvømmelser, der er ødelagt for flere hundrede tusinder kroner varer, bure og bygninger. Men Din Forsyning, der har lavet systemet, afviser, at der er fejl på kloakeringen. - Vi har ikke lavet nogen projekteringsfejl. Det er ærgerligt, at folk har fået vand i deres kældre. Men vi kan ikke lave ledningerne større - i hvert fald ikke til den pris, siger afdelingsleder for Projekt Spildevand, ingeniør Henrik Nissen, fra Din Forsyning. - Weekendens regnvejr har slået os lidt tilbage. Mange beboere ringer og klager. Men med så meget vand ville vi efter min bedste mening have fået vand i de kældre, uanset om kloakken var separeret, eller det var de gamle ledninger. Vi taler jo om en 20-30-40 års hændelse og ikke en fem års hændelse, som det nye kloaksystem er beregnet til at klare, fortsætter Henrik Nissen

Højvandslukke Selv om gravearbejdet på selve Strandby Kirkevej er afsluttet, har beboerne på vejen yderligere et år til at få separeret på deres egen grund. Og det betyder, at både regnvand og spildevand fra de fleste huse stadigvæk ledes i ét rør ud til gadeledningerne, hvor røret midlertidigt er tilsluttet den nye spildevandsledningen. Og den er mindre end den gamle fælles kloakledning. Det er en del af forklaringen på oversvømmelse samt på, at nogle har fået kloakvand op i kælderen. Afdelingsleder Henrik Nissen understreger, at der i weekenden var tale om et skybrud, der er dækket af villaforsikringen. Den enkelte husejer kan sikre sig mod oversvømmelser ved at få monteret et højvandslukke i kælderen eller lukke eventuelle afløb af og få monteret en pumpe, der sender spildevandet op til en spildevandsledning.