Husejer ønsker gennemsigtighed i sag om opsætning af vindmølle

Beboer på Hølleskovvej sydøst for Ribe er uforstående overfor Esbjerg Kommunes ageren i sag om opførelse af husstandsvindmølle på hans grund, hvor han i et halvt år har kæmpet for lov til at få en mølle, som kunne gøre ham selvforsynende med strøm.

Hølleskov: Først måtte han ikke. Så fik han lov. Så sagde Esbjerg Kommune alligevel nej, og efter at JydskeVestkysten er gået ind i sagen, har Esbjerg Kommune alligevel ændret holdning, så en beboer på Hølleskovvej sydøst for Ribe nu får lov til at opføre en husstandsvindmølle.

Sagen startede i november 2018, hvor Jacob Raunsbæk ansøgte Esbjerg Kommune om lov til at opføre en 20 meter høj husstandsvindmølle ved sin ejendom. Efter et seks måneder langt sagsforløb med både mails og telefonsamtaler og besøg fra kommunens folk var Jacob Raunsbæk ikke kommet videre i sagen til trods for, at han havde gjort alt, hvad kommunen havde forlangt i forhold til gældende regler på området.

I maj 2019 havde han fået nok, fordi han ganske ikke kunne gennemskue kommunens ageren i sagen. Jacob Raunsbæk fik på et tidspunkt i forløbet en mail, hvor der sort på hvidt stod, at han opføre møllen, hvis han overholdt et særligt afstandskrav, men da han havde købt ekstra jord for at overholde disse krav meddelte kommunen, at der var andre regler, der ikke var overholdt.

- Jeg søger en forklaring med gennemsigtighed, for jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Alle snakker grøn omstilling, og så kan det da ikke være rigtigt, at det skal være så svært at få en mølle sat op, siger Jacob Raunsbæk.