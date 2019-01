Hundredvis af udrykninger til asylcenter i Hviding

Og det har de været rigtigt mange gange siden åbningen i efteråret 2015. Aktindsigten baserer sig på perioden fra 1. januar 2016 til til 18. oktober 2018, hvor politiet har måttet rykke ud til asylcentret i 221 sager, hvor Ribevej 27 er angivet som gerningssted, mens Syd- og Sønderjyllands Politi samtidig uddyber, at det ikke er muligt at give det præcise antal, idet der udover de 221 sager også har været anmeldte sager, der ikke har ført til, at politiet er kørt til Asylcenter Hviding.

Hovedreglen for danske opholdscentre for asylansøgere er, at de ikke er bemandet efter klokken 15:30 eller i weekenderne.Har asylansøgerne på centrene brug for at komme i kontakt med en medarbejder sker dette telefonisk, hvor en medarbejder altid vil kunne være på centret inden for en time. Opholdscenter Aaløkke i Løgumkloster har ikke bemanding efter klokken 15.30 eller i weekenderne og AsylSyds erfaringer efter over fire års drift er, at denne ordning fungerer godt. Beboerantallet på Asylcentret i Hviding varierer fra dag til dag, men der er idag omkring 384, mens der på tværs af AsylSyds centre er indkvarteret 57 nationaliteter. De 221 sager fra aktindsigten er et overordnet tal. Syd- og Sønderjyllands Politi forklarer, at det ikke er muligt at besvare præcist, hvor mange gange politiet har været på stedet, da det ikke er alle anmeldelser eller besøg, der er oprettet sager på.

- Politiet reagerer på de henvendelser og anmeldelser vi får, uanset hvem de er fra. På anmeldelsestidspunktet bliver det vurderet, om anmeldelsen er relevant at rykke ud på. Hvis den er det, kører vi selvfølgelig, uanset hvor den kommer fra, siger linjechef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Kaj Nielsen, og forklarer, at man samarbejder med aktørerne om at løse de udfordringer, der måtte være.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi ønsker man dog ikke konkret at kommentere på, hvorvidt man bruger for mange ressourcer på sager fra Asylcenter Hviding.

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger er der også sager som eksempelvis butikstyveri fra oplandet omkring Asylcenter Hviding, der kan relateres tilbage til centrets beboere, men aktindsigten beror kun på de sager, der har været internt på centret, og hvor politiet har været tilkaldt for at skabe ro og orden.

Kriminalpræventiv

Selvom der til dagligt er 37 fastansatte medarbejdere på Asylcenter Hviding, er der ikke noget personale til stede efter klokken 15.30 alle hverdage udover to pædagogiske assistenter i afdelingen for uledsagede mindreårige, og de opholder sig på centret fra klokken 15.00-07.30 samt i weekenderne.

Driftsleder Jacob Kirkegaard fra AsylSyd, der driver Asylcenter Hviding, ser trods de mange politibesøg ingen grund til at ændre på forholdene på centret.

- I forhold til situationer med vold eller uro foretages der dagligt faglige vurderinger af den nødvendige bemanding på de enkelte centre og i dialog med Udlændingestyrelsen kan der for kortere eller længere perioder indkaldes yderligere personale. Det er ikke vurderet nødvendigt på nuværende tidspunkt, siger Jakob Kirkegaard, mens borgmester Jesper Frost Rasmussen(V) dog ønsker en samtale for at få afklaret forholdene.

- På baggrund af JydskeVestkystens artikel vil jeg bede kommunens direktør for området om at tage en samtale med AsylSyd for at afklare, om der er en forsvarlig bemanding på centret. For mig at se er det uacceptabelt, hvis der trues med knive, er vold og trusler med mere, for hvis det påvirker centrets andre beboere og naboerne i området, så er vi som kommune nødt til at sikre os, at der bliver taget ordentligt hånd om tingene, siger Jesper Frost Rasmussen.

Læs mere på side: