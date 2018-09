Hunderup samler kræfterne om købmanden

- Der bliver nogle mindre justeringer i kontrakten, men i bestyrelsen har vi jo opfanget det signal fra borgerne, at de meget gerne ser, at Anne Grethe Madsen fortsætter som byens købmand. Så håber vi på, at borgerne fortsat bakker hende op, så vi også på lang sigt har en købmand i vores by, siger Jeppe Klingsten Sørensen, formand for anpartsselskabet K34.

Det blev aftalt på et "mæglingsmøde" mellem bestyrelsen og Anne Grethe Madsen onsdag - et møde hvor en lokal borger, Michael Rosendal samtidig var med som "mægler" i kølvandet på den dramatiske ekstraordinære generalforsamling i august, hvor alt ellers tydede på et brud mellem købmanden og bestyrelsen for anpartsselskabet. Dermed tegnede der sig en usikker fremtid for købmandsforretningen i Hunderup.

HUNDERUP:Bestyrelsen for anpartsselskabet K34, som ejer bygningerne, der huser købmandsforretningen i Hunderup er klar til at indgå en ny forpagtningaftale med byens købmand, Anne Grethe Madsen.

Økonomien?

Han lægger dog ikke skjul på, at man i bestyrelsen fortsat er bekymrede for om økonomien i forretningen kan balancere.

- Men nu har vi besluttet, at vi holder kvartalsvise møder, hvor vi følger op på tallene og tager de problemer, som måtte opstå, og så lægger vi tingene frem, så der bliver gennemsigtighed for borgerne. Så tror vi på, at vi kan komme videre på en god måde, siger Jeppe Klingsten.

Købmand Anne Grethe Madsen lægger ikke skjul på, at hun er meget glad for den opbakning hun har fået fra borgerne i hele forretningens lokalområde.

- De har helt klart vist, at de ønsker at jeg skulle fortsætte, og det er jeg meget taknemmelig for. Jeg kan da så også godt være bekymret for økonomien i anpartsselskabet, men jeg forventer, at der snarest indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i K34, så der kan tegnes nye anparter, som kan betyde at der er økonomi til blandt andet vedligehold af forretningen, siger Anne Grethe Madsen.

- Men jeg glæder mig også over, at vi nu skal kigge fremad og i fællesskab arbejde for, at vi i årene ud i fremtiden har en købmandsforretning i Hunderup, siger hun.