I Hunderup/Sejstrup kigger alle parter nu fremad, begraver stridsøksen og lægger op til et fornyet samarbejde mellem købmand Anna Grethe Madsen og bestyrelsen bag anpartselskabet K34, som står for driften af butikken.

HUNDERUP: I Hunderup/Sejstrup er de godt på vej til at begrave stridsøksen, som i sidste uge blev synlig, da der blev holdt ekstraordinær generalforsamling i anpartselskabet K34, som står bag driften af byens købmandsforretning. På generalforsamlingen blev uenigheden mellem byens købmand, Anna Grethe Madsen og bestyrelsen bag anpartselskabet lagt åbent frem, og der var udsigt til, at bestyrelsen ville forsøge at finde en ny købmand som afløser for Anna Grethe Madsen.

Men i slutningen af sidste uge meldte en ung mand sig som mægler, der vil forsøge at få etableret et konstruktivt samarbejde mellem købmanden og bestyrelsen for anpartselskabet.

- Jeg har takket ja til forsøget, og vi skal mødes hurtigst muligt for at drøfte, hvordan vi kommer videre. Jeg er 100 procent indstillet på, at der skal findes en løsning, så Hunderup-Sejstrup også har en købmand fremover, skriver Anna Grethe Madsen på købmandsforretningens facebook-side.

Hun siger, at hun derudover ikke har så mange andre kommentarer, end at hun skal mødes med bestyrelsen den 5. september - og at hun er helt indstillet på, at hun igen skal få et godt samarbejde med bestyrelsen.