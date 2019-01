Hunderup-købmand opfordrer til at lægge endnu flere indkøb lokalt

HUNDERUP: I 2017 var årsomsætningen i Hunderup-Sejstrups købmandsbutik på knap 8,4 millioner kroner.

I 2017 steg det tal med yderligere knap 300.000 kroner til en omsætning på omkring 8,7 millioner kroner, og de første uger af januar 2019 peger på yderligere fremgang for købmandsforretningen i Hunderup, fortæller Anna Grethe Madsen, som er kvinden med hånd og fod på købmandsdisken.

- Vi har en god opbakning fra borgerne i Hunderup-Sejstrup. Det vil jeg meget gerne understrege. Vi har også et stort opland, og vi har også mange kunder herfra. Men alligevel opfordrer jeg til, at kunderne lægger en endnu større del af deres indkøb i den lokale købmandsforretning. Det er nødvendigt, hvis forretningen også skal bestå på længere sigt, siger Anna Grethe Madsen, der i det seneste nummer af Landsbyposten - Hunderup-Sejstrups lokalblad - har lagt tallene frem og her sendt sin opfordring til borgerne.

- Jeg er 62 år og holder altså ikke evigt som købmand. Og for at kunne give stafetten videre til en ny købmand skal vi gerne op på en årsomsætning på ti millioner kroner. Så bliver det sjovt at drive købmandsforretning, og det er en omsætning i den størrelse, der skal til for, at man kan drive købmandsbutik i en by af Hunderup-Sejstrups størrelse, siger Anna Grethe Madsen.