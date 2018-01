Hunderup får papir på byens have

HUNDERUP/SEJSTRUP: På hjørnet af Kragelundvej og Kjærgårdsvej - midt i Hunderup - lå for fem år siden en central grund, som så lidt "træt" ud. Dengang for fem år siden besluttede ægteparret Ella og Egon Sørensen at udlåne grunden til foreningen Hunderup/Sejstrups Fremtid. Og med stor lokal opbakning og tilskud i form af LAG-midler blev grunden forskønnet og omdannet til en smuk rododenronhave.

Nu har Ella og Egon Sørensen så besluttet at forære grunden til lokalsamfundet. Det sker officielt på fredag fra klokken 17 ved et arrangement i HSI Hallen, hvor Hunderup/Sejstrups Fremtid vil få overrakt skødet til grunden.

Formanden for Hunderup/Sejstrups Fremtid, Jesper Brix, glæder sig over, at foreningen nu får ejerskabet til grunden, hvor byens smukke have ligger.

- Jeg er glad for, at vi nu kan opretholde området og "Haven" som et centralt grønt fællesareal til stor nytte og gavn for såvel lokale som for byens gæster. Det er en stor og flot anerkendelse fra Ella og Egon Sørensen, som vi er glade og taknemmelige for. Vi arbejder på flere store byggeprojekter og grønne energiprojekter længere ude i fremtiden, som går fint i tråd med dette tiltag, siger Jesper Brix.