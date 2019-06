Hundeekspert: Voldsomt hundebid var ikke selvforsvar

Når en hund bider og rusker, så er det for at skade eller dræbe sit "bytte". Det er et jagtinstinkt, men ikke en aggression, siger Dorthe Odefey, hundeadfærdsspecialist, om den alvorlige skade, som pekingeser-terrieren Axsel fik ved mødet med en schæfer.

Dorthe Odefey kan med stor sikkerhed sige, at episoden ikke var selvforsvar.

Schæferen var også i snor, og påstand står mod påstand om, hvilken hund der angreb. Derfor har politiet henlagt sagen og betegner schæferens adfærd som "selvforsvar", men Axsels ejer, Louise Mikkelsen, vil indklage politiets afgørelse til politidirektøren. Hun mener, at schæferens ejer har et ansvar. Ejeren ønsker ro om sagen og vil efter råd fra Esbjerg Politi ikke udtale sig om sagen.

Her blev den ni år gamle pekingeser-terrier blandingshund Axsel under en luftetur i snor i Åmoseparken bidt og løftet op af en schæfer, så den fik store skader, som måtte behandles af en dyrlæge.

Når hunden skal luftes: Før hunden i snor. Luftes den i et parcelhuskvarter, gøres det med kort line og med hunden på plads ved førerens side, så man kan se, hvad der sker. Ved møde med en anden hund i snor går begge i en bue væk fra den anden hund. Det er unaturligt for hunde at gå i snor. Løse i naturen vil de gå i bue omkring hinanden. Det er et dæmpende signal. Lad være at lade hunde i snor hilse. De har ingen flugtmuligheder, de kan ønske at beskytte sin ejer, og ejeren kan ofte ikke læse hundens signaler. Alt sammen noget, der kan udløse aggression. Må hunden gå løs? Ja. Ifølge hundelovens paragraf 3 er det i byer og bymæssig bebyggelse forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser med almindelig færdsel, uden at de enten føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem.

Vil skade eller dræbe

Hunden udviser i fagterm prædatorisk adfærd (hunden betragter den anden hund som et bytte, red.). Rusketendensen er et jagtinstinkt, der har til formål at skade eller dræbe, men hunden er ikke aggressiv, den nedlægger blot sit bytte, forklarer Dorthe Odefey.

Når et møde mellem to hunde som her ender med store skader, kan det være, fordi byttedriften bliver aktiveret og f.eks. schæferen ser den anden hund, som en hare eller kanin.

- "Hov, der er et bytte. Det napper jeg", er hundens reaktion, og så ryster den byttet for at brække nakken på det, siger Dorthe Odefey.

En anden forklaring, når en hund rusker en anden hund, er, at der er tale om en social interaktion med aggression, hvor der stadig er tale om et ønske om at dræbe eller skade. Det kaldes all out-attack (direkte angreb uden stop).

Disse overfald ses heldigvis sjældent, men begge kræver behandling af professionelle adfærdsfolk. Det gøres ved at observere den angribende hund i forskellige situationer med figurant-hunde i opstillede situationer.

En hund kan også have lært adfærden gennem træning og ruskelege eller møde med andre hunde.

Med korrekt træning og bearbejdning af adfærd og rette forholdsregler under gåture kan man relativt nemt undgå lignende situationer og sikre succes i mødet med andre hunde i fremtiden.