Esbjergs tidligere førstedame, Ebba Rasmussen, er død i en alder af 89 år. Hun var hjemmegående, da børnene var små, og indtog derefter arbejdsmarkedet med succes. Hjertet bankede for de små i samfundet, og fine titler sagde hende absolut ingenting.

Esbjerg: Esbjerg har mistet sin tidligere førstedame, Ebba Rasmussen, som var gift med byens tidligere borgmester Henning Rasmussen. Hun døde 13. april 2018 i en alder af 89 år efter at have levet et langt og rigt liv. Hun var født i Viborg som den femte af i alt 11 søskende. Økonomien i barndomshjemmet var stram, og det var derfor kutyme, at pigerne skulle ud at tjene i stedet for at tage en uddannelse. En lærer overtalte dog hendes forældre til at lade hende komme på realskole, fordi hun var godt begavet, og derfor fik hun alligevel en realeksamen. Allerede som 13 årig mødte hun sin kommende ægtemand, Henning Rasmussen. De mødte hinanden i DUI - De Unges Idræt - dannede par og opbyggede et meget tæt forhold, der varede ved, indtil Henning Rasmussen døde i 1997. I 1945 flyttede parret til Aarhus. Han læste på Aarhus Universitet, og hun forsørgede dem begge ved at arbejde for Jydsk Telefon. De var begge aktive i DSU og Socialdemokratiet, og deres stærke, politiske engagement varede livet ud.

Vores mor lagde meget stor vægt på at være Ebba Rasmussen - ikke fru Henning Rasmussen. Hun gik ind for ligestilling, og det betød alt for hende at være noget i kraft af sig selv. Inge Kruse Rasmussen og Peter Krongaard-Kruse, Ebba og Henning Rasmussens voksne børn

Gik ind for ligestilling I 1955 flyttede parret til Esbjerg, da Henning Rasmussen blev lærer på Esbjerg Højskole. Han blev valgt til Folketinget og til byrådet og blev i 1964 Esbjergs borgmester. Han blev siden minister og formand for folketinget. Den politiske karriere steg dog aldrig parret til hovedet. Børnene Inge Kruse Rasmussen og Peter Krongaard-Kruse, som har sendt avisen et mindeord, der danner baggrund for denne artikel, fortæller: - Vores mor lagde meget stor vægt på at være Ebba Rasmussen - ikke fru Henning Rasmussen. Hun gik ind for ligestilling, og det betød alt for hende at være noget i kraft af sig selv, og i øvrigt kunne hun ikke fordrage snobberi.