Hun kæmper for de oversete lidelser

- Jeg skal hele tiden tænke over hvordan jeg forvalter min energi. Jeg kan sagtens lave et godt stykke arbejde eller en aktivitet i nogle timer alt efter arbejdsintensiteten, men så skal jeg hjem og måske ikke mere ud den dag. En solskinsrig sommer kan jeg arbejde fire gange så meget som i en kold vinter, da det er immunforsvaret der er ramt. Men en arbejdsplads kan jo ikke indrette sig efter vejret, siger Anne Mette Louw Kristoffersen, der i dag er meget glad for sit nuværende arbejde i Grundtvigskirken, hvor hun har forskellige funktioner, blandt andet med børnene i legestuen og med praktiske ting som at vaske op. Tidligere har hun undervist i spansk, og i fritiden spiller og synger hun flamenco-musik. Foto: Mai M. Christensen