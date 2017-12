Hun giver drengene baghjul: Stephanie er tosset med krudt

En ny undersøgelse viser, at mange kvinder ønsker affyring af nytårskrudt begrænset. Men det er ikke alle, der deler den holdning. Stephanie elsker fyrværkeri og har altid gjort det. For i hendes familie er krudtet en fast tradition.

Esbjerg: Mændene stimler sig sammen. Om raketter, batterier og gode gammeldags heksehyl. Vi nærmer os nytår, så nu skal der købes ind. "Gåsetårnet", "Panic" og "Mandø" står der på krudtet, der er helt særligt udvalgt til Esbjergs fyrværkerifantaster.

Blandt de mange mænd står Stephanie Christiansen. Hun er taget i Harald Nyborg med sine brødre og sin far. Og hun ved godt, hvad hun skal have. To af de fede batterier, hvor der står "Fireart" på.

En ny undersøgelse foretaget af Gallup viser ellers, at mere end 40 procent af Danmarks kvinder ville ønske, at affyring af nytårskrudt blev begrænset til kun at foregå nytårsaften. Men Stephanie er ikke som de fleste kvinder. Hun er tosset med krudt.

- Jeg elsker braget, skraldet og de flotte farver. Det er bare noget, der altid har fascineret mig. Jeg er jo også opdraget med det, smiler hun og kigger på sin far.

- Det er en tradition vi har i familien. Vi skal købe vores krudt sammen, og vi skal skyde af sammen. Det binder os sammen.