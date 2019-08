Hun er datter af stormen, havet og folk der ikke piber

- Autencitet er nok kodeordet for, hvor jeg er, og hvad jeg især brænder for at lave lige nu. Det krævede mod at gå i gang med at skrive sange selv, men når man først har modet, går det hele som regel. Sangen "Esbjerg" har jeg i første omgang udgivet som single, men jeg håber da, at jeg vil kunne udgive et helt album inden alt for længe, siger Kirstine Bonde Pedersen.Foto: Martin Ravn