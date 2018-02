Hun blev tvangsfjernet som barn - nu frygter hun for sin søsters opvækst

En 27-årig kvinde i Esbjerg er bekymret for sin 14-årige lillesøsters opvækst. Lillesøsteren vokser ifølge den 27-årige op i et miljø præget af alkohol og er blevet slået. Storesøsteren, som selv har været tvangsfjernet, undrer sig over, at hverken Esbjerg Kommune eller Syd- og Sønderjyllands Politi griber ind og sikrer den 14-årige pige en god opvækst. Foto: Chresten Bergh

I en Esbjerg-familie blev fire børn i sin tid tvangsfjernet. Det femte barn bor stadig hos sin mor. Storesøsteren frygter for søsterens opvækst og kritiserer både Esbjerg Kommune og Syd- og Sønderjyllands Politi fik ikke at gribe ind.

Esbjerg: En 27-årig kvinde fra Esbjerg, hvis navn er redaktionen bekendt, er frustreret - meget frustreret. Hun ligger vågen om natten og spekulerer, og hun går ikke ét skridt uden sin mobiltelefon, som hun konstant sørger for at have opladet med strøm i tilfælde af, at hendes lillesøster på 14 år ringer og har brug for hjælp. Lillesøsteren bor alene med sin mor i en lejlighed i Esbjerg og er det sidste barn i en søskendeflok på fem, hvoraf fire børn er tvangsfjernet. - Min søster har levet et turbulent liv de sidste mange år, og problemerne i hendes opvækst eskalerede for alvor i sommeren 2016. Vores mor kan ikke få hende til at gå i skole. Jeg tror ikke, min søster har været i skole ret meget mere end 20 dage de sidste to år, og hun er begyndt at rende ude om natten. Hvis ikke snart nogen griber ind, ender hun i løbet af måske tre måneder med at sidde i de forkerte lejligheder med de forkerte mennesker og begynder at tage stoffer, lyder det fra den fortvivlede kvinde, som kritiserer Esbjerg Kommune og Syd- og Sønderjyllands Politi for ikke at gribe ind.

Jeg har mistet troen på, at kommunen overhovedet vil hjælpe min lillesøster. 27-årig kvinde i Esbjerg ([i]navnet er redaktionen bekendt[/i])

Min mor bad om hjælp Den 27-årige blev tvangsfjernet fra moderen, som dengang boede sammen med hendes far, da hun var fem år gammel. Hendes lillebror, som dengang var et halvt år, blev også tvangsfjernet. To andre søskende blev tvangsfjernet seks-syv år tidligere. Lillesøsteren på 14 år bor stadig sammen med moderen, som nu er skilt fra børnenes far. - Min mor har bedt om hjælp hos Esbjerg Kommune flere gange med hensyn til min søsters opvækst, men det er som om, der slet ikke er nogen, der gider gøre noget. Det er altså meget, meget frustrerende, sukker den bekymrede storesøster, som har valgt at fortælle sin historie i avisen for at sætte fokus på en problemstilling, hun mener, bør ændres. Hun understreger, at hun på ingen måde står frem i avisen for at rette en kritik mod sin mor. - Min mor er selv omsorgssvigtet og gør, hvad hun kan. Både hun og min far har hjertet på rette sted, men min mor har brug for hjælp, så min søster kan få en god opvækst. Jeg går ikke efter at få min søster tvangsfjernet. Jeg mener bare, det ville være en god idé, hvis min søster fik en aflastningsfamilie, som kunne støtte hende og min mor, lyder det fra kvinden, som desuden mener, at den kontaktperson, lillesøsteren har fået tildelt fra Esbjerg Kommune, bør gøre sit arbejde bedre. - Meningen er, at kontaktpersonen skal få min lillesøster i skole om morgenen, men det lykkes sjældent, for kontaktpersonen virker nærmest som en slags veninde. Min mor har på et møde med kommunen klaget over, at kontaktpersonen ikke får min søster i skole, men der er ingenting sket, fortæller den tvangsfjernede storesøster.

Vold gav en bøde I juni 2016 fik en familiefest i hjemmet fatale følger på grund af moderens alkoholindtag. Moderen lagde hånd på den 14-årige pige, og en underbo i moderens opgang kontaktede politiet. Storesøsteren fortalte betjentene om moderens voldelige adfærd. - Min mor fik en bøde, og mere blev der ikke gjort ud af det. Jeg troede, betjentene ville tage et ansvar for, at min søster fik en god opvækst, men det gjorde de ikke, fortæller storesøsteren, som dengang tog sin lillesøster med hjem til egen bolig og overvejede at lade hende flytte ind. Hun endte dog med at aflevere sin lillesøster hos moderen igen. - Jeg læste dengang og havde meget om ørerne. Jeg syntes heller ikke, det er rimeligt, at jeg skal passe min søster 24-7. Da min lillebror og jeg blev tvangsfjernet, var jeg vant til hele tiden at tage ansvaret for ham. I dag arbejder jeg som social- og sundhedshjælper, og selv om jeg har stor lyst til at hjælpe min søster ud af det miljø, hun vokser op i, magter jeg det ikke, fortæller kvinden, som har brugt mange timer hos en psykolog for at lære at passe godt på sig selv. - Kommunen hjalp på et tidspunkt min mor med at flytte, og det hele blomstrede, men så fandt min mor en kæreste, og han havde mange af de dårlige ting med. Nu er jeg igen bekymret for min lillesøster, for hun skriver meget til mig og ringer også. Jeg fornemmer et voksende had i hende og føler, at hun i den grad er udfordret lige nu, fortæller hun.

Fjernede søster fra vold og trusler Situationen kom atter ud af kontrol i julen 2017, hvor den 27-årige kvinde ville hente et familiebillede i moderens lejlighed, og moderen, som havde drukket, blev vred og truede hende, hvorpå den 27-årige kvinde ringede til politiet. Også denne gang valgte hun at tage sin lillesøster væk fra moderens lejlighed. - Politiets reaktion var, at jeg ikke måtte tage min søster med, da jeg ikke har forældremyndigheden over hende, men jeg turde altså ikke lade hende blive i lejligheden hos min mor, som både drak og truede, fortæller hun. Politiet endte med at give tilladelse til, at den 27-årige kvinde tog sin lillesøster med hjem et par dage, og ifølge den 27-årige bad betjentene hende indberette sagen til Esbjerg Kommune. Det valgte hun ikke at gøre. Hun forklarer: - Jeg havde gjort det, hvis jeg kunne være 100 procent sikker på, at kommunen vil gribe ind, men jeg har mistet troen på, at kommunen overhovedet vil hjælpe min lillesøster. Den 27-årige kvinde undrer sig over, at hendes henvendelse til Syd- og Sønderjyllands Politi ikke resulterede i en indberetning til Esbjerg Kommune, og at hendes opkald ikke ad denne vej resulterede i, at kommunen greb ind.