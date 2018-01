Hun behandlede alle ens og sagde sin mening

Tidligere advokat i Esbjerg, Karen Marie Dyekjær, er død efter længere tids sygdom. Ansatte og medarbejdere i advokatfirmaet Thuesen & Bødker har sendt avisen et mindeord, der fortæller om hendes liv og gerning.

Esbjerg: Esbjerg har mistet en af sine dygtige og respekterede advokater. Tidligere advokat Karen Marie Dyekjær døde 13. januar, 74 år. Hun var landmandsdatter fra Bjerlev ved Tørring, og typisk for hende skulle hun ikke - som mange andre kvikke gårdmandsdøtre dengang - være lærer eller sygeplejerske. Hun blev i stedet radiotelegrafist og sejlede i handelsflåden. Da ønsket om andre udfordringer meldte sig, tog hun studentereksamen og blev cand. jur. I 1973 blev hun som nyuddannet jurist ansat i advokatfirmaet Thuesen & Bødker i Esbjerg. Blot fire år senere blev hun medindehaver af firmaet. Ansatte og medejere hos Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger har sendt avisen et mindeord, hvori de blandt andet skriver: - Karen Marie Dyekjær var en meget dygtig og respekteret advokat, der beskæftigede sig meget med førelse af retssager. Det førte med tiden til, at hun specialiserede sig primært i straffesager og ægteskabssager. Hun var en dygtig og engageret forsvarer, der kæmpede for, at ingen blev behandlet hårdere, end reglerne tillod. Hendes klienter i straffesager blev ofte både i retten og af politiet omtalt som"endnu en af Dyekjærs uskyldige klienter". Af mindeordet fremgår det desuden, at der i skilsmissesager ofte opstod konkurrence mellem de tidligere ægtefæller om at få Karen Marie Dyekjær som advokat. - Hun sagde altid sin mening og behandlede rig og fattig ens. Hun kunne virke brysk, men havde også empati og masser af humor, der ofte kunne bløde svære situationer op, skriver ansatte og medejere i mindeordet.

Var fagligt engageret Trods en kæmpe arbejdsindsats i advokatfirmaet engagerede Karen Marie Dyekjær sig også i fagligt arbejde. Hun sad for eksempel i mange år i bestyrelsen for beskikkede advokater i Danmark, hvilket medførte, at hun særdeles ofte deltog i mødevirksomhed i København. Hun deltog også i arbejdsudvalg om politireformen og var aktiv i familieretslige sammenhænge med mere. - Myndighederne havde også stor respekt for hende, og i en årrække var hun formand for Politiklagenævnet under Statsadvokaten i Sønderborg. I en periode virkede hun som suppleant i Den Særlige Klageret, og via foreningen "Zonta" og Stormly engagerede hun sig også i lokal velgørenhed. Også internt i firmaet var hun højt respekteret både af kollegaer og medarbejdere. Hun kunne med sine fine menneskelige egenskaber og sit vid skære igennem og sætte ting på plads - ofte på sin egen humoristiske måde, skriver ansatte og medindehavere i mindeordet, hvor det også oplyses, at Karen Marie Dyekjær med årene blev en ivrig motionist og i en årrække var blandt de bedste i sin aldersklasse ved Vestkystløbet.