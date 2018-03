Huller i vejen koster Fanø millioner

Fanø: På strækningen mellem Nordby og Sønderho har bilisterne i et stykke tid været vant til kraftige bump, når man kørte over et af de utallige huller i vejen. Nu bliver der dog gjort noget ved problemet.

På byrådsmødet mandag blev det besluttet at afsætte i alt fem millioner kroner til at få renoveret Landevejen og en del af Postvejen fra bytavlen i Sønderho og 6,5 kilometer nordpå.

To af de fem millioner kroner er allerede fundet i byrådets budget for 2018, hvor der var afsat to millioner kroner til vejvedligehold. Derudover regner kommunen med at kunne genbruge asfalten på stykket, som nu bliver fræset af.

Asfalten kan nemlig bruges i et andet projekt på eventpladsen ved lystbådehavnen, hvor man på den måde kan spare 400.000 kroner i budgettet for det projekt. De sidste 2,6 millioner kroner skal tages fra byrådets kassebeholdning.