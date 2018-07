Hul i hovedet: Cykling og sprut giver buler

Esbjerg: Cykling og spiritus er en dårlig cocktail. En 46-årig mand slog hovedet voldsomt, da han i beruset tilstand cyklede ad Grundtvigs Allé ned ad bakken mellem Carit Etlars Allé og Baggesens Allé. Han påkørte nemlig en parkeret bil og slog hovedet så hårdt, at han måtte på skadestue til undersøgelse. Og manden blev sigtet for at have kørt i påvirket tilstand