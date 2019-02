Hovsa: Esbjerg Kommune udskrev valg den 19. marts

Kommunen skulle teste nyt system og kom til at sende brev ud til valgtilforordnede om, at der var valg den 19. marts 2019. Det var en fejl, siger sekretariatschef i kommunen til Radio24syv.

Esbjerg: "Tak for din tilmelding til Folketingsvalg 2019 den 19-03-2019".

Sådan stod der i et brev sendt til en valgtilforordnet i Esbjerg Kommune, fortæller Radio24syv - et brev, som er blevet delt på de sociale medier.

Der er tale om en fejl, siger sekretariatschef i Esbjerg Kommune, Søren Abildtrup, til Radio24syv:

- Det system, som vi bruger til at håndtere vores valgtilforordnede i, kræver, at man skal oprette et fiktivt valg for at kunne komme i gang med at bruge systemet, oplyser han.

Datoen for det fiktive valg skulle slettes, inden det blev sendt ud til de valgtilforordnede, men det blev ikke gjort. Fejlen ligger ifølge Søren Abildtrup hos Esbjerg Kommune:

- Det er selvfølgelig bare beklageligt, at sådan en fejl kan ske, men det er der ikke noget at gøre ved. Nogle gange sker der nogle fejl, og vi synes jo også, at det er vigtigt, at vi kommer i gang med at få planlagt valgene, siger han.

Ifølge sekretariatschefen modtog en håndfuld valgtilforordnede brevet. Samtidig med brevet om folketingsvalget modtog de samme personer et brev med, hvilken dato Europaparlamentsvalget skulle afholdes, men den dato var også fiktiv, siger Søren Abildtrup.

Det næste folketingsvalg skal holdes senest den 17. juni 2019, men statsministeren kan når som helst inden da udskrive valg.