Hovedmand bag værktøjstyverier anholdt: 49-årig tilstår nogle af indbruddene

Bygningen til venstre og værkstedet bagved, som ikke er med på fotoet, er udlejet. I sagen er der nu sigtet to danskere og to rumænere. Ejeren af bygningerne, Jørgen Nielsen, De Blaa Bude, kender ikke til, at der skulle være foregået noget ulovligt i hans bygninger i Andrup: - Jeg har bare set gamle ting og sager.

En 49-årig anholdt dansker har delvis tilstået tyverierne. Han menes at være hovedmanden i sagen. Tre andre, der blev anholdt tirsdag nægter sig skyldige. Alle løsladt efter afhøringer.

Esbjerg: Den formodede hovedmand bag en stribe værktøjstyverier blev anholdt tirsdag eftermiddag. Den 49-årige dansker har tilstået en del af de tyverier af elværktøj og andet håndværkerudstyr, som blev fundet af politiet i en nedslidt værkstedsbygning i Andrup tirsdag morgen. En lille GPS-tracker førte politiet til et bjerg af stjålet værktøj. Efter afhøring blev manden løsladt igen. Han betegnes af politiet som hovedmanden bag en stribe indbrud i containere, byggepladser og håndværkerbiler. - Manden har tilstået nogle af indbruddene, men nægter andre, fortæller politikommissær Ole Hillerup. I alt blev fire mænd anholdt i sagen, da en GPS-tracker i en værdifuld gasdrevet sømpistol førte til skjulestedet. GPS-signalet fra den stjålne sømpistol kunne spores via en mobiltelefon. Bygningerne på Andrup Byvej mellem bed & breakfast Coco og skolen blev brugt til at skjule tyvekosterne. Alle fire anholdte- herunder også to udlændinge, som viste sig at være rumænere - er blevet løsladt. Tre af de fire nægter ethvert kendskab til indbruddene og tyvekosterne.

Bagsiden af værkstedsbygningen med rulleport.

Ikke nok beviser Politiet fandt store mængder stjålet værktøj, blandt andet meget dyrt elværktøj til håndværkere. Tømrer- og Snedkerfirmaet Jensen & Jensen mistede elværktøj for 200.000-250.000 kroner, mens Vest-Byg har mistet udstyr fra en byggeplads på Salllingsundvej for 175.000 kroner. Også i Bramming-området er stjålet værktøj og udstyr for meget store beløb. - Efter afhøringer har vi løsladt den 49-årige. Der var ikke nok beviser til at få ham fængslet. Værdien af de stjålne har selvfølgelig betydning, men i vurderingen af, om han skulle i grundlovsforhør med krav om fængsling, indgik også den sigtedes forhistorie, om han for eksempel er prøveløsladt, er dømt for lignende indbrud tidligere og så videre, forklarer politikommissær Ole Hillerup. Politiet og anklagerne mener trods løsladelsen, at sagen og mandens tilståelser kan føre til en retssag og senere dom. Det skyldes især hovedmandens tilståelser.

Fra denne nu næsten tomme container er der stjålet fire-fem trillebør-læs elværktøj.

Jeg vidste intet Jørgen Nielsen ejer bygningerne, hvor tyvekosterne blev fundet. - Jeg er ikke blevet kontaktet af politiet, siger Jørgen Nielsen, der ikke har bemærket, at der har foregået noget mistænkeligt på hans ejendom Han undrer sig over de høje beløb, der er nævnt i sagen. - Jeg synes faktisk kun, jeg har set en masse gamle ting og sager derude. Jørgen Nielsen ville onsdag over middag tjekke sine bygninger for blandt andet at sikre at låse og døre var intakte.

Sjakbajs Kent Sørensen fra Tømrer- og Snedkerfirmaet Jensen & Jensen i Esbjerg med en sømpistol i stil med den gasdrevne og avancerede sømpistol, som var sikret med en GPS-tracker.