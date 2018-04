Hovedentreprisen afgjort på storstilet museumsrenovering i Ribe

Mandag 16. april påbegyndes den milliondyre renovering af de bygninger i Ribes Quedens kompleks, der skal huse det kommende Jacob A. Riis Museum. Det er netop blevet afgjort, at det er et murerfirma fra Tønder-området, der får hovedentreprisen.

- Der er samlet tale om håndværkeropgaver for ni mio. kroner. Prismæssigt lå de tre tilbud meget tæt, og vi har så valgt det billigste tilbud, siger Flemming Just og forklarer, at byggearbejdet går i gang på mandag med etablering af arbejdsplads. Flemming Just ønsker ikke at oplyse, hvorvidt der var Ribe-virksomheder blandt de tre firmaer, der afgav tilbud.

Til slut blev det Knud Weiland Aps fra Jejsing ved Tønder, der er et murerfirma med stor erfaring inden for restaurering, og det glæder direktør for Sydvestjyske Museer, Flemming Just, at man nu kan komme i gang med arbejdet.

Tre firmaer var blevet udvalgt til at give tilbud, og alle var de karakteriseret ved netop deres erfaring inden for restaurering af gamle bygninger og også erfaring med at arbejde i Ribes bymidte, som stiller nogle særlige krav til. hvordan håndværkerfirmaer kan komme omkring.

Flere håndværkere

Byggeperioden vil vare indtil omkring 1. marts 2019, og renoveringsarbejdet får den konsekvens, at Café Quedens må indskrænke sig noget inde i Quedens Gaard. Til gengæld kan museet nu stille Toldbodens gård til rådighed, og her har caféen allerede indrettet et hyggeligt gårdmiljø.

- For museet selv betyder det, at vi må indskrænke de mange læringstilbud, som vi sammen med Myrthue har til skoleelever inde i Quedens Gaard. Vi går nu i gang med at flytte kontorarbejdspladserne ind i Sortebrødregade 5, der er det gule hus ved siden af Jacob A. Riis' hus. For egne midler går vi i gang med en nødtørftig renovering, så vi stadig har nogle tilbud til skolerne, siger Flemming Just og uddyber, at man sammen med Myrthue samtidig søger om midler til at få skabt rammerne til flere tilbud til skoleelever.

Selvom man nu har fundet en hovedentreprenør til Jacob A. Riis-museet, så skal man allerede til efteråret i gang med at finde flere håndværkere til Quedens Gaard-komplekset. Flemming Just, at man til september går i gang med at renovere bygningerne til det kommende heksemuseum, hvortil der også skal findes en hovedentreprenør.