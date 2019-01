Ribe: Det blev en virksomhed, der er godt kendt i Ribe, som vandt entreprisen med at restaurere den smukke tre-fløjede renæssancegård i Quedens-komplekset, som til sin tid skal rumme det internationale Ribe Heksemuseum.

Direktør for Sydvestjyske Museer, Flemming Just, forklarer, at museet skal være færdigt om et år, hvilket betyder, at man har et lille halvt år til at lave selve museet, som gerne skal åbne inden sommersæsonen 2020.

Tre konsortier var i spil til at skulle stå i spidsen for den omfattende renovering og restaurering, men det blev Tønder-murerforretningen Knud Weiland Aps, som i øjeblikket arbejder på restaureringen af Jacob A. Riis Museum ved siden af, som også vandt licitationen for Quedens Gaards heksemuseum.

- Jørgen Overbys Tegnestue, som er vores arkitekt og bygherrerådgiver, havde inviteret tre konsortier, herunder et lokalt, fortæller museumsdirektør Flemming Just fra Sydvestjyske Museer, der til slut dog ikke var i tvivl om, hvilket firma, der skulle have hovedentreprisen.

- Alle konsortier skulle have lang restaureringserfaring og helst også erfaring med at begå sig i en gammel bykerne. Alle tre kunne levere god kvalitet, men Knud Weiland var klart billigst, siger Flemming Just.