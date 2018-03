Hotel i Ribe kåret til Danmarks 14. bedste

- Jeg tror, at vi vinder på vores ordentlighed. Ordentlighed i kraft af vores grundige rengøring i lejlighederne og ikke mindst at vi har ansat vores eget rengøringshold Sun Shine Patrol. At det er vores egne ansatte, tror jeg, gør en forskel, fordi gæsterne kan fornemme, at de virkelig brænder for stedet, siger Heidi Maimburg.

Men hvori ligger hemmeligheden bag, at et resort med næsten 25 år på bagen får sådan en gæstesucces?

- Det er supervigtigt, at vi klarer os godt i anmeldelserne. For i dag skal der bare én enkelt dårlig til, før det kan gå nedad bakke, forklarer Heidi Maimburg.

- Det er ret sejt, og vi har aldrig lagt så højt i vurderingerne fra gæsterne, fortæller direktøren for Ribe Byferie, Heidi Maimburg, der håber, at den nylige kåring underbygger den vækst, som Ribe Byferie oplever.

Ribe: Et af Danmarks bedste hoteller finder gæster i Ribe. På en 14. plads på Tripadvisors årlige opgørelse over de bedste hoteller i Danmark ligger Ribe Byferie, som egentlig nærmere kan karakteriseres som et resort.

Sun Shine Patrol

Efter et endt besøg hos resortet oplever personalet i receptionen tit, at de rosende ord tilfalder rengøringen og personalet bag. Derfor ser direktøren kåringen som en hæder til Sun Shine Patrol, for det er i virkeligheden dem, der gør et stort stykke arbejde. Og den ros vækker glæde hos personalet.

- For os er det vigtigt, at vi efterlader det rigtige indtryk hos gæsterne, når de træder ind ad døren for første gang. Så vi er da en stor del af det, bekræfter oldfrue på rengøringensholdet Sun Shine Patrol, Lone Juul.

Der er mange gode oplevelser med gæsterne, men særligt en episode husker både direktør og rengøringspersonalet med smil på læben.

- På et tidspunkt havde vi et par med en baby boende i en af vores lejligheder. Babyen formår så at kravle ind under sengen, og da forældrene får hevet babyen ud igen, så er der ingen spor af nullermænd. Det følte de simpelthen, at de blev nødt til at fortælle os, fortæller Heidi Maimburg.

Personalet på rengøringsholdet glemmer heller ikke de gode historier og hilsner fra gæsterne. De personlige hilsner kommer nemlig op at hænge på en tavle i personalestuen.