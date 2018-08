Hotel Ribe har fået nye ejere

Ribe: Igennem fire år har Tinne Rieck og Niels Toft forpagtet Hotel Ribe af malermester Peter Riber.

Årene har de brugt på at omdanne det tidligere Hotel Sønderjylland til et hyggeligt og familievenligt hotel, der i dag har både stor og lille festsal med koncerter, fester og møder samt en røgfri pub med servering af mad og syv værelser, ligesom de har tilføjet yderligere seks værelser til virksomheden ved at overtage førstesalen på det nu tidligere Fru Mathies i Saltgade.

- Jeg har altid haft en drengedrøm om at eje og drive et hotel. Det har altid tiltalt mig på en lidt Fawlty Towers-agtig måde (Halløj på Badehotellet, red.), siger Niels Toft, der pr. 1. august kunne se sin hustru få titlen hoteldirektør, da hun står for den daglige drift.

- Da vi overtog stedet for fire år siden, da havde vi talt om det flere år forinden, og da jeg har en kone, der ikke siger nej til en god idé, så gjorde hun det heller ikke, da jeg spurgte hende, om hun ville have lyst til at drive et hotel, siger Niels Toft, der selv står for driften af værtshuset Stenbohus.