Hotel Britannias nye restauranter er klar til åbning

Esbjerg: Der var ikke uden svedige håndflader, at Hotel Britannia onsdag aften åbnede dørene for at tage imod 120 gæster til en generalprøve forud for åbningen af to nye spisesteder.

Nedlæggelsen af Brasserie B og åbningen af de to nye restauranter er en del af en større forvandling, der skal gøre Hotel Britannia til et "Boutique Hotel".

Det første spisested har fået navnet Appetiit, og her finder man en helt ny loungebar og café med en afslappet indretning. På menukortet er der blandt andet kaffe, burgere, steaks, salater og ikke mindst øl. Baren er indrettet med et speciallavet 10-haners fadølsanlæg fra Carlsberg og i sortimentet findes også et større udvalg fra Fanø Bryghus.

Hos Restaurant Mundheld handler det om kvalitet fremfor kvantitet. Derfor er der kun ni borde i restauranten. I køkkenet er temaet råt og back to basic. Gæsterne kan vælge mellem en tre, fem eller syv-retters menu, der er baseret på nordiske råvarer, og som skifter med årstiderne - fx stenbiderrogn, kammuslinger, torsk og kanin.