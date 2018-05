Hop ud i kløfterne med canyoning

Der er noget dejligt ved at se fuldvoksne mænd klemme sig ned i en våddragt så stram, at man ligner en rullepølse på tur, men grin og kække kommentarer forstummer hurtigt på canyoning-tur i Kleinwalsertal.

Få minutter efter afgang fra Bergschule i det centrale Hirschegg kigger jeg ned i en 20 meter dyb kløft med et spørgsmål hængende over hjelmen: Vil du springe eller nedfires.

Værsgo og skyl, for dette var det allerførste, der skete på turen. Jeg valgte at starte forsigtigt med at læne mig bagover i intetheden og rappelle nedad i en regnglat kløft med et vandfald silende ned over mig, og det samme gjorde den flok tyskere, der var på actionweekend i Kleinwalsertals uendeligt mange friluftsmuligheder. De syv mænd kom oprindeligt fra Rusland, men de talte kun russisk, når de blev nervøse, så det gjorde de igennem stort set samtlige af de tre timer, canyoningturen varede.

Canyoning er den vel nok mest adrenalinfremkaldende disciplin i Kleinwalsertal, for man bliver nervøs, hver gang man skal rappelle, glide ned ad naturlige vandrutsjebaner formet i klipperne eller springe i pools fra klippefremspring, men til sidst har man vænnet sig til at lave så mange vilde ting, at man bare gør det. Hvis guiderne ikke selv fortæller det inden afgang, skal man være opmærksom på at spørge ind til vandstanden i floden, man følger, for flere steder var de enkelte pools egentlig for lave til at springe ud i på grund af lav vandstand, og der blev gået en del imellem de enkelte poster på ruten, men Kleinwalsertals canyoning er en vild oplevelse for adrenalinjægerne.