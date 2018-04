Holst: Elmaster kan hverken forklares eller forsvares

Ribe: Folketingspolitiker og medlem af Folketingets energiudvalg, Carl Holst (V), var også at finde på stolerækkerne i Ribe Fritidscenter, og selv om han hidtil har holdt lav profil i medier og offentlighed om den planlagte masteføring, så har det været med fuldt overlæg.

- Jeg har fulgt sagen nøje, og jeg mener det er helt skævt, at man planlægger nye luftledninger. Jeg har fået mange henvendelser omkring sagen, men jeg har valgt at afvente situationen i forhold til de planlagte borgermøder, hvoraf det i Ribe er det sidste. Det ville være unfair af mig at gå i gang inden, siger Carl Holst og forklarer, hvordan han som medlem af Folketingets energiudvalg har været med til at give grønt lys for et forstærket el-net i det vestlige Jylland, og dermed selve linjeføringen fra Idomlund til Niebüll. Carl Holst forklarer, at det derimod er Energinet.dk, der har vurderet, at det teknisk og økonomisk skulle være som højspændingsmaster, hvilket man også har informeret energiudvalget om.

- Vi skal have mest muligt gravet ned, og derfor har jeg sammen med Venstres energiordfører nu bedt om et møde med ministeren for at udfordre de fakta, Energinet er kommet med, men vi skal handle hurtigt, for det er nu, de går igang med arbejdet, siger Carl Holst, der har talt med Lars Chr. Lilleholt om sagen, som, han mener, er fuldt bevidst om alvoren i denne sag.

- Hvis ikke det er teknisk og økonomisk muligt at grave kablerne ned, så må vi finde de penge, så de kan graves ned, så det bliver som over resten af landet. Ministeren kan godt se problemstillingen, og han er klar over, at der er venstrepolitik, at kabler som disse skal graves ned, og jeg er da personligt spændt på at høre forklaringen på, hvorfor der skal sættes master op lige netop herovre, når de graves ned på Sjælland, Fyn og i hovedstadsområdet. Det er ulogisk, at vi begynder at hænge kablerne op i luften igen. Det kan ikke forklares, og det kan ikke forsvares, siger Carl Holst og forklarer, at Venstre vil presse på for, at så mange kabler som muligt graves ned, så det bliver mere end de 15 km, der er planlagt indtil videre.