Tre hollandske gutter tager på en 1300 kilometer lang knallerttur for lige at komme lidt hjemmefra familien og få lidt drengetid til sig selv. Fredag dukkede de op i Ribe.

RIBE: De ser temmelig seje ud, som de står der fredag formiddag på Saltgade i Ribe.

Men i virkeligheden er de bare tre hollandske gutter på 32, 35 og 39 år, som lige nu er en uge hjemmefra, hvor det mest af alt handler om at have det sjovt, hygge sig, køre på deres gamle, ombyggede Puch Maxi'er - og så holde fest og drikke et par bajere om aftenen, når de ikke kører på knallert.

De tre hollændere, Thomas, Marcel og Richard, udgør Puch Maxi-"banden" med navnet E-Sea Riders, og med start i søndags fra Rotterdam og med forventet hjemkomst nu på søndag til hjembyen Rotterdam, er de afsted i en uge i Tyskland og Danmark.

- Og nu skal vi lige se os lidt omkring her i Ribe, som vi har hørt er en rigtig smuk, gammel by, fortæller de efter lige at have efterfyldt benzintankene på de tre Puch Maxi'er.

De tre Puch Maxi'er er fra henholdsvis 1973, 78 og 84, og dem har de skilt ad, malet og genopbygget. Blandt andet har de monteret en batteriboks på knallerterne, så de også har strøm til mobiltelefonerne, så de kan bruge telefonernes gps til at finde vej rundt i Danmark.